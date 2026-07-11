El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed Bin Salman, habló este sábado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la importancia de la seguridad marítima, en referencia a la última escalada en el estrecho de Ormuz, informaron fuentes oficiales.

En la llamada que el también conocido como MBS recibió de Trump, se hizo hincapié en "la importancia de la seguridad marítima y la seguridad de las vías navegables, y se expresó apoyo a todos los esfuerzos que contribuyan a lograr la seguridad y la estabilidad en la región", de acuerdo con la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Ambos líderes abordaron también "los acontecimientos actuales en la región, incluidas las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", sin dar más detalles sobre el contenido de esta comunicación.