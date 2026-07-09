Irán desafía los bombardeos de EEUU: ataca Kuwait, Baréin y Catar mientras celebra el sepelio masivo de Ali Jameneí

Un grupo de iraníes portan una pancarta contra Trump mientras se reúnen para el entierro de Jameneí en Mashad. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Irán lanza ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Baréin y Catar como respuesta a los bombardeos de EE.UU. Durante el multitudinario funeral de Ali Jameneí en Mashad, los iraníes reclaman venganza y desafían el riesgo de nuevos ataques. La central nuclear de Bushehr, objetivo de los bombardeos estadounidenses, no ha sufrido daños graves, según autoridades iraníes. El sucesor de Jameneí, Mojtaba Jameneí, sigue sin aparecer públicamente, generando incertidumbre sobre el liderazgo iraní.

Irán quiere lanzar un mensaje a EEUU: no se arredra ante los nuevos bombardeos y promete venganza tras la ruptura de la tregua.

Si Washington ha puesto el objetivo en la central nuclear de Bushehr y varios objetivos militares, Teherán ha respondido con ataques contra las bases militares en Kuwait, Baréin y Catar.

Los ataques estadounidenses también han tenido como objetivo aislar la ciudad de Mashad, donde hoy será inhumado el antiguo líder supremo Ali Jameneí, muerto en un ataque el primer día de guerra.

En esa misma ciudad, el régimen de los ayatolás ha lanzado su mayor desafío a EEUU, con una muchedumbre acompañando el féretro pese al riesgo de nuevos bombardeos.

Entre los dolientes que dan su último adiós a quien fue responsable directo del régimen durante 37 años, abundan las banderas rojas, un emblema del islam chií que simboliza el martirio, el sacrificio y, especialmente, reclama venganza.

"Hey, Trump, vamos a matarte", reza una de las pancartas ondeadas durante el último día de funerales públicos.

Eso sí, Mojtaba Jameneí, hijo de Ali y su sucesor al frente del régimen teocrático, sigue sin aparecer en público, lo que incrementa las dudas sobre su estado de salud tras haber sobrevivido a uno de los ataques conjuntos de EEUU e Israel.

Su ausencia también dispara la incógnita acerca de quién está al frente del país y quién conduce la guerra y las negociaciones con la Casa Blanca.

Ataque a Bushehr

El principal objetivo de los ataques norteamericanos ha sido la central de Bushehr, la única planta iraní operativa tras la primera fase de la guerra.

Teherán ha asegurado que los proyectiles alcanzaron las cercanías de la central nuclear de Bushehr, sin que hayan producido daños ni víctimas, pero no han confirmado si la planta sigue operativa.

"Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia", dijo el gobernador adjunto de Bushehr, Ehsan Jahanian.

Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero se han producido varios impactos de bombardeos en las inmediaciones de la central nuclear, en cuya gestión participa la agencia atómica rusa, Rosatom, que llegó a evacuar a su personal de las instalaciones en abril.

Otro de los misiles estadounidenses ha causado graves daños en el puente ferroviario que sirve de conexión en la ruta comercial entre China y Rusia, según ha informado la agencia de noticias iraní FARS.

Se trata de un punto estratégico en el enlace comercial ferroviario entre China e Irán. La ruta pasa por Turkmenistán y es también empleada por Rusia desde finales de 2025.

En total, las dos jornadas de ataques estadounidenses dejan 14 muertos y 78 heridos, según informan las autoridades sanitarias iraníes.

Respuesta iraní

Irán no ha titubeado y el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que devolverán cada golpe que reciban y ha asegurado que el tránsito por el estrecho de Ormuz requerirá de un acuerdo con Teherán.

"Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe. No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes', no con amenazas estadounidenses", ha dicho en X el político tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní.

Como respuesta, Irán ha lanzado ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, siempre según los datos de la Guardia Revolucionaria.

El Gobierno jordano ha asegurado que ha interceptado los misiles, pero no ha informado si se han producido heridos.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que han interceptado la madrugada de este jueves tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque combinado que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país.

Una espiral de ataques que aleja, una vez más, el horizonte de la paz.