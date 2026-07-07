Irán pone en riesgo el acuerdo de paz con EEUU con nuevos ataques a dos cargueros en el estrecho de Ormuz

Las claves

Las claves Generado con IA Irán ha lanzado al menos dos proyectiles contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, poniendo en riesgo el acuerdo de paz con EEUU. Un buque cisterna fue atacado cerca de la costa del golfo de Omán, provocando un incendio pero sin causar víctimas. La Guardia Revolucionaria iraní justifica los ataques alegando que los barcos ignoraron las advertencias y las rutas designadas. Washington ha respondido con bombardeos a objetivos iraníes, incrementando la tensión y amenazando la estabilidad del tráfico marítimo y el precio del crudo.

Irán ha retomado los ataques en el estrecho de Ormuz con el lanzamiento de al menos dos proyectiles contra barcos comerciales en la noche del lunes, lo que hace peligrar de nuevo el acuerdo de paz y la navegación por el estratégico cruce marítimo.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) ha alertado del ataque a un buque cisterna en el golfo de Omán. Se trata de una embarcación sin bandera identificada que maniobraba a 15 kilómetros de la costa. El impacto de "un proyectil desconocido" ha provocado un incendio, pero no ha causado víctimas.

Según el portal Axios, que cita a fuentes de la Administración Trump, otro buque carguero fue alcanzado por un misil iraní, sufriendo daños aunque también sin lamentar heridos.

Estos incidentes se han producido una semana después del fin de las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar, en donde acordaron poner fin a los ataques cruzados que estaban poniendo en riesgo el acuerdo de paz y continuar con las negociaciones.

La televisión iraní ha comunicado que el carguero fue atacado tras ignorar las advertencias. La república islámica estableció una zona marítima controlada y "rutas designadas" por la cual podían transitar los buques. A su vez, los barcos necesitan autorización previa.

La Guardia Revolucionaria iraní ha atacado en las últimas semanas, tras la firma del memorando de entendimiento, varios buques comerciales en el estrecho de Ormuz, además de instalaciones o activos estadounidenses en Baréin y Kuwait con misiles y drones. A su vez, Washington ha lanzado una serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes como respuesta a las acciones de la República Islámica.

De seguirse la dinámica de ataque y respuesta entre ambas naciones, se pone en peligro la reciente reapertura del estrecho del 19 de junio, tras los últimos contactos directos entre ambos países. Esta situación podría abocar de nuevo a la subida del precio del crudo.

Los representantes de EEUU e Irán se reunirán el próximo sábado para avanzar en el acuerdo de paz, probablemente en Islamabad (Pakistán).

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