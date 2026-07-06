Millones de iraníes han participado este lunes en el cortejo fúnebre de Alí Jamenei y cuatro de sus familiares, muertos el 28 de febrero en el primer día de la operación 'Furia Épica' de EEUU e Israel contra Irán. La procesión comenzó en la avenida Damavand y avanzó por las plazas de Imán Hosein y Engelab hasta la emblemática plaza Azadi.

Los participantes portaban banderas de Irán, retratos de Jamenei y carteles que pedían venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "Habrá sangre", rezaban algunas banderas y carteles en persa e inglés, mientras la multitud coreaba las habituales consignas de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel".