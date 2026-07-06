P. Fava
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Millones de iraníes han participado este lunes en el cortejo fúnebre de Alí Jamenei y cuatro de sus familiares, muertos el 28 de febrero en el primer día de la operación 'Furia Épica' de EEUU e Israel contra Irán. La procesión comenzó en la avenida Damavand y avanzó por las plazas de Imán Hosein y Engelab hasta la emblemática plaza Azadi.

Los participantes portaban banderas de Irán, retratos de Jamenei y carteles que pedían venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "Habrá sangre", rezaban algunas banderas y carteles en persa e inglés, mientras la multitud coreaba las habituales consignas de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel".

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    Vista aérea del cortejo fúnebre a lo largo de la avenida Damavand en Teherán.

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    Los féretros con los restos de Alí Jamenei y cuatro de sus familiares fallecidos en los ataques de la operación 'Furia Épica'.

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    Una bandera ondea sobre la Torre Azadi al paso del cortejo.

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    El cortejo fúnebre a vista de dron en las plazas de Imán Hosein y Engelab.

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    Otro plano aéreo de los asistentes en la avenida Damavand.

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    Vista del camión que transporta los restos a través de las calles de Teherán.

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    Desde el camión fúnebre se dan instrucciones a los asistentes.

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    Un hombre alza el puño desde el camión fúnebre al paso de la Torre Azadi

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    Las multitudes reunidas para despedir a Alí Jamenei alrededor de la Torre Azadi.

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