El Ejército israelí "neutraliza" a una supuesta célula de Hezbolá en el sur del Líbano y pone en riesgo el alto el fuego

Las claves

Las claves Generado con IA El Ejército israelí ha realizado una operación en el sur del Líbano contra una supuesta célula de Hezbolá, alegando una "amenaza inminente". La intervención se produjo tras detectar a milicianos en motocicletas en la zona de Al Uqayda, cerca del área donde operan soldados israelíes. El incidente ocurre poco después de la firma de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, evidenciando la fragilidad de la tregua. Desde marzo, más de 4.300 personas han muerto en el Líbano y 37 militares israelíes han fallecido por los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel.

El Ejército de Israel ha informado este domingo sobre una nueva operación militar en el sur del Líbano, donde ha atacado y "neutralizado" a una supuesta célula del grupo chií Hezbolá.

Según el comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas detectaron a un grupo que se desplazaba en motocicletas en la zona de Al Uqayda, un área adyacente a la zona de seguridad donde operan los soldados israelíes.

Los mandos militares justificaron la intervención asegurando que la actividad de los milicianos representaba una "amenaza inminente" para sus efectivos desplegados en la región.

Tras la detección de los sospechosos, las FDI lanzaron un "ataque preciso" con el objetivo de neutralizar el peligro de forma inmediata.

No obstante, el parte castrense ha mantenido la cautela en los detalles: el comunicado oficial no ha precisado el número exacto de integrantes de la célula atacada ni ha esclarecido si estos perdieron la vida o resultaron heridos durante la ofensiva.

Este incidente se produce en un momento de extrema sensibilidad geopolítica, apenas poco más de una semana después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

Dicho pacto fue firmado el pasado 26 de junio en Washington, bajo la intensa mediación diplomática de Estados Unidos, con la esperanza de poner freno a una escalada de violencia que ha devastado la región en los últimos meses.

Sin embargo, acciones como la de este domingo evidencian la enorme fragilidad de la tregua sobre el terreno.

Desde que el pasado 2 de marzo Hezbolá comenzara a golpear territorio israelí, en un movimiento alineado con la defensa de Irán frente a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, las bajas no han dejado de aumentar.

Según los últimos balances oficiales, al menos 4.301 personas han muerto en el Líbano y otras 12.199 han resultado heridas como consecuencia directa de los bombardeos y ataques de las fuerzas israelíes.

Por su parte, el Estado hebreo también ha sufrido pérdidas significativas en sus filas y en su población civil.

Un total de 37 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií, de los cuales 35 cayeron en el sur del Líbano o en la tensa franja fronteriza, mientras que otros dos perdieron la vida en el norte de Israel.

Asimismo, los ataques con proyectiles de Hezbolá se han cobrado la vida de dos civiles israelíes en las áreas residenciales más próximas a la frontera libanesa, consolidando un panorama de hostilidad que amenaza con quebrar definitivamente los esfuerzos diplomáticos recientes.