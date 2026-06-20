Los israelíes estallan y culpan a Netanyahu del fiasco frente a Irán: "Intenta venderse como un vencedor, pero fracasa en todo"

Las encuestas muestran un creciente rechazo a Netanyahu: el 61% de los israelíes no quiere que se presente a las próximas elecciones, reflejando un profundo cansancio social.

El acuerdo de paz entre EEUU e Israel ha sido rechazado por la opinión pública israelí, que se siente marginada de las negociaciones y descontenta con sus condiciones.

Netanyahu utiliza el conflicto bélico como estrategia política y para desviar la atención de sus procesos judiciales por corrupción, lo que genera división interna y desgaste social.

La sociedad israelí culpa a Netanyahu por el fracaso ante Irán y lo señala como responsable del 7 de octubre y de la situación de guerra permanente.

"Netanyahu ahora mismo tiene un doble estigma: el de ser responsable del 7 de octubre y su fallo en el sistema de seguridad y el del perdedor de una guerra que no nos fue impuesta, sino que nosotros iniciamos". Con esta frase demoledora, el analista político Amir Oren condensa las críticas al primer ministro y el sentir de los israelíes.

Benjamin 'Bibi' Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha ostentado el título de la historia de Israel. Si sumamos sus legislaturas, de 1996 a 1999 y de 2009 hasta hoy, ha estado en el poder 20 años. El 15 de junio afirmó que pensaba ganar las próximas elecciones, que se celebrarán en octubre.

A pesar de que la ley israelí no pone límite a las reelecciones, la de Netanyahu no está en absoluto clara. Y es que si algo caracteriza al primer ministro o 'Míster Security', como también se le conoce, es que hace de la guerra su política exterior.

Esto no es casual: la guerra sirve como cortina de humo para las acusaciones que pesan sobre él. Netanyahu está a la espera de juicio por tres acusaciones de corrupción. Se ha ido aplazando desde que fue acusado formalmente en 2016, de forma indefinida, primero por la pandemia, después por la guerra contra Hamás. Ahora, la guerra contra Irán.

Para la experta en Relaciones Internacionales Dolores Rubio, la guerra es el estado con el que el primer ministro se encuentra más cómodo. “Desde el 7 de octubre de 2023 la sociedad israelí se ha visto empujada a una guerra constante". Sin embargo, Netanyahu no ha conseguido nada. No ha conseguido desarmar a Hezbolá ni a Hamás. “Sólo ha causado mucha destrucción”, concluye.

Al primer ministro le interesa la guerra total principalmente por dos razones. La primera se debe a su "interpretación existencial y mesiánica del Estado de Israel". La segunda a "su situación interna con la Justicia israelí que lo persigue por corrupto", explica Rubio.

“Israel, como tiene una visión existencial de sí misma, no quiere ningún enemigo alrededor, por eso necesita invadir el sur del Líbano, ya que allí está Hezbolá", prosigue la experta. Esta es una razón por la cual Israel debe insistir, bajo su relato, en acabar con los que considera una amenaza existencial.

Este control del relato es el que hace que la población israelí acepte estar en un estado de guerra permanente, bajo la premisa de protegerse del enemigo. Sin embargo, esto también tiene sus consecuencias políticas.

A corto plazo, la guerra constante trae ventajas, porque lo mantiene alejado de la Justicia y consigue los apoyos de los ultras que necesita para mantenerse en el poder, coinciden los expertos consultados. No obstante, "a la larga, todo son desventajas: su salida de la política será muy mala", concluye Rubio.

Lo que está claro, es que el actual primer ministro "marcó un antes y un después en la política exterior israelí". Los anteriores mandatarios hicieron lo opuesto: firmar planes de paz.

El acuerdo de paz, una derrota

Que ni el Gobierno ni la opinión pública en Israel están contentos con el acuerdo de paz entre EEUU e Israel no es ningún secreto, dado que nadie ha contado con ellos en las negociaciones.

Netanyahu ya dejó claro que Israel no está obligado a cumplir las condiciones del memorando y que actuará de acuerdo con sus propios intereses de seguridad. Horas después de la firma de Trump en Versalles, ha vuelto a atacar Líbano.

"Irán ha sufrido importantes daños, pero de todas formas, esa no es la forma en que se decide un ganador", continúa el analista israelí. Para verlo, hay que mirar los objetivos de esta guerra y sus consecuencias diplomáticas.

Protesta contra el Gobierno de Netanahu en Jerusalén. Jamala Awad / dpa

Y el hecho es que "los iraníes están en una situación mejor que hace cuatro meses", lo que ha hecho que Israel "pierda mucho prestigio" y mucho apoyo a ojos de la población de Estados Unidos, concluye.

Israel necesita una victoria en la región, "razón por la cual continúa atacando al enemigo más débil a pesar de los alto el fuego". Este eslabón más débil es en este caso Líbano, explica Rubio.

Y lo hace a costa de desencuentros con EEUU, que entró en esta guerra arrastrado por Israel. Irán ha repetido en numerosas ocasiones que no habrá paz hasta que el alto el fuego no se respete en todos los frentes, incluyendo al país del cedro.

Célebre fue la llamada de Donald Trump a su homólogo israelí en el que le llamaba “puto loco” después de atacar los suburbios de Beirut tras una enésima renovación de alto el fuego con Irán a principios de junio.

"El 70% somos anti-Netanyahu"

“No tengo mucha fe en la paz en Oriente Medio” opina Richard, judío neoyorquino que vive en España desde hace años. “Además, es obvio que Netanyahu está usando la guerra para perpetuarse en el poder” añade, aunque no cree que salga victorioso de las elecciones en otoño.

Por su parte Linda, israelí residente en Ramat HaSharon, a las afueras de Tel Aviv, afirma que “el 70% de la población somos sionistas y anti-Netanyahu”, y que están “luchando mucho para cambiar el gobierno”.

Sin embargo, "los ultraortodoxos apoyan a Netanyahu porque les ha dado muchas ayudas". Este grupo supone alrededor del 14% de la población en Israel. Estos, junto con las formaciones de extrema derecha con las que ha hecho coalición en el gobierno son los principales apoyos de 'Mrs. Security'.

"Abre una guerra y no la cierra, y estamos sufriendo muchísimo. Nunca termina nada", dice con indignación. No obstante, acusa el cansancio de la sociedad israelí para justificar que la población no se movilice.

"No estamos saliendo tanto como antes porque nos cansamos de tanto protestar", explica. Cuando todavía quedaban rehenes en Gaza, los israelíes marchaban todas las semanas, aunque Linda cree que a pesar del cansancio, las manifestaciones volverán en otoño de cara a las elecciones.

Sobre el acuerdo de paz, Linda lo tiene claro: “Es el peor que podría ser. Nos deja en muy mal lugar”.

Manifestación contra el Gobierno de Netanyahu en Jerusalén. Jamala Awad / dpa

Y aprovecha también para lamentar las multitudinarias marchas pro Palestina en España, "mientras que nadie sale a manifestarse contra el régimen de Irán, a pesar de que este ha matado a muchos manifestantes de su propio pueblo".

La israelí está segura de que las manifestaciones que ha habido en España en contra de la ofensiva en Gaza están ligadas al antisemitismo: “¿Por qué nadie se manifiesta por lo que está pasando en Sudán?” reclama.

Denuncia que bajo su percepción, este clima se vive en nuestro país después del inicio de la guerra contra Hamás en 2023. "Los españoles están contra nosotros, y a mí me mata porque voy mucho a España y mi hijo vive allí".

La política exterior del primer ministro no sólo afecta a aquellos que viven en Israel y a los países con los que hace la guerra, sino que ha contribuido a la mala imagen del país a nivel internacional, afectando a los expatriados y a la comunidad judía internacional.

Los entrevistados confirman que hubo un cambio en cómo judíos e israelíes son percibidos desde el inicio de la masacre en la Franja de Gaza en 2023. En España en concreto, según datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio aumentaron un 23,6% solo en 2025. Aquellos vinculados al antisemitismo fueron los que más crecieron, junto con la islamofobia.

Según los datos obtenidos de un estudio realizado por La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 80% de las personas encuestadas cree que el antisemitismo ha crecido en su país en los cinco años. La encuesta se realizó a casi 8.000 personas judías mayores de 16 años en 13 estados miembros que representan aproximadamente el 96 % de la población judía de la UE.

Esther, judía sefardí española, afirma haber sufrido episodios de micro-antisemitismo debido a que, en su opinión, la cultura judía en España es muy minoritaria. Sin embargo, afirma que desde el centro Sefarad Israel, donde ella colabora, se está haciendo un gran trabajo para erradicarlo.

Reitera que “comparar a Israel con los nazis constituye un delito de odio” según la definición de antisemitismo por la IHRA (Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto) a la que España está adscrita.

Sobre el antisemitismo en España, el americano asegura no haberlo experimentado.

Lo que dicen las encuestas

Durante las dos primeras semanas de guerra, las encuestas mostraban que el 83% de los israelíes la apoyaban. No obstante, el apoyo de los judíos cayó hasta el 68% al cumplirse un mes de la guerra.

Así hasta llegar a la última encuesta del Instituto para la Democracia de Israel (IDI) a principios de junio que confirma que el 61% de los israelíes consideran que Bibi no debería volver a presentarse como candidato electoral.

No obstante, Netanyahu no es Israel, recuerda Oren: “las políticas de Netanyahu no reflejan el deseo de la mayor parte de los israelíes", explica.

"Intenta venderse como totalmente victorioso, sin embargo, todo lo que hace es un fracaso total. Bibi es ahora mismo, el hombre más odiado y de menos confianza del momento” concluye.

“Todo cambiará en las nuevas elecciones”, asegura Linda.