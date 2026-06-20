El estrecho de Ormuz reabre con cautela: el cruce de barcos se quintuplica desde la firma del acuerdo EEUU-Irán

550 buques mercantes aguardan su turno para salir del golfo Pérsico, mientras las minas marítimas siguen siendo la principal preocupación para la seguridad del paso.

Irán no cobrará tasas durante 60 días de negociación y exige que los buques informen a la Guardia Revolucionaria para cruzar el estrecho.

Aunque el tránsito aumenta, la actividad sigue lejos de los niveles previos al conflicto, cuando cruzaban unos 110 barcos diarios por esta ruta clave de hidrocarburos.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha quintuplicado desde la firma del memorando de paz entre EEUU e Irán, con 25 buques cruzando en un solo día.

Pese a la incertidumbre de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz está dando sus primeras señales de normalización. Los portales especializados informan que 25 buques han cruzado este punto neurálgico desde la firma del memorando para la paz, quintuplicando las cifras de días anteriores.

Sin embargo, la cifra no llega a una cuarta parte del volumen previo a la guerra, cuando cerca del 20% del tráfico mundial de hidrocarburos seguía esa ruta con 110 cargueros diarios. Aunque el acuerdo habla de la reapertura inmediata a cambio de la retirada del bloqueo que mantiene EEUU sobre los puertos iraníes, su aplicación está teniendo un arranque dudoso.

El acuerdo debía ser rubricado este viernes en Suiza por delegaciones tanto de Estados Unidos como de Irán, con Pakistán y Catar ejerciendo de mediadores. Sin embargo, el intercambio de ataques entre Hezbolá e Israel en el norte de Líbano llevó a la cancelación del acto. Horas después, el alto el fuego también se anunciaba para este frente.

La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA por sus siglas en inglés), que depende de Teherán, ha advertido que los buques que pretendan cruzar el estrecho deben seguir informando a la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, como gesto de buena voluntad, aseguran que no se cobrará tasa alguna durante los 60 días de negociación.

El paso por Ormuz se reactiva

La empresa de inteligencia marítima AXSMarine explicó en X que el cruce de los 25 buques en las últimas 24 horas es "la cifra diaria más alta desde el 18 de abril, durante la breve reapertura tras el anuncio por parte de Irán de que el estrecho estaba abierto al tráfico comercial".

📢 Strait of Hormuz traffic sees its strongest daily rebound in two months against a backdrop of its largest AIS disruption.



🌍 Yesterday, we observed 25 verified commercial vessel crossings through the Strait of Hormuz.



📊 That is the highest single-day count since 18 April,… pic.twitter.com/JbnfzYBrnv — AXSMarine (@AXSMarine) June 19, 2026

Los cruces superan "más de cinco veces el promedio diario registrado durante los primeros diez días de junio", prosigue la firma. Desde principios de marzo, han verificado mediante datos AIS (Sistema de Identificación Automática) 846 travesías individuales de buques graneleros, petroleros, gaseros y portacontenedores, con un promedio de 7,6 travesías diarias.

El medio especializado Kpler también ha certificado que medio centenar de barcos han hecho el tránsito, lo que representa "un notable aumento en la actividad marítima diaria". El tráfico se distribuyó uniformemente "en ambas direcciones", siguiendo "las rutas iraníes establecidas".

"Si bien este incremento en los cruces diarios apunta a una mejora en las condiciones operativas, los detalles de implementación aún sin resolver y la persistencia de cruces no autorizados indican un elevado grado de cautela por parte de los operadores de buques", concluyó.

Las minas marítimas colocadas por Irán en el estrecho son ahora mismo la principal preocupación para los armadores. Aunque varios países encabezados por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania se preparan para colaborar en una operación de desminado, esta no podrá arrancar hasta que se certifique el final de las hostilidades.

Medio millar de buques

Unos 550 buques mercantes esperan su turno para poder salir del golfo Pérsico según datos de los portales especializados. Estos incluyen 160 petroleros, 200 graneleros, 60 portacontenedores y 10 buques de transporte de vehículos, de acuerdo con el medio Lloyd's List.

El texto del memorando establece que Estados Unidos e Irán tendrán sesenta días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares congelados.

Entretanto, el texto estipula que el estrecho permanecerá abierto y que Irán podrá comercializar su petróleo. La Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque (Intertanko) ha pedido claridad urgente sobre las medidas prácticas que permitirán garantizar el tránsito seguro de los buques por la totalidad del trayecto.

"El artículo 5 del memorando de entendimiento establece que no se cobrarán peajes durante los primeros 60 días; sin embargo, el futuro es incierto y lo determinará Irán tras el diálogo con Omán y las conversaciones con los Estados del golfo"Pérsico", señaló en un comunicado el director de Intertanko, Phillip Belcher.

El organismo con sede en Londres considera que debe ser prioritario eliminar la totalidad de las minas que amenazan al tráfico naval. Una vez finalizado este proceso, los gobiernos involucrados deben emitir un mensaje claro e inequívoco al sector de navegación sobre las condiciones de seguridad,