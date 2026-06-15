EEUU e Irán llegan a un acuerdo de paz "completo" para poner fin a la guerra en todos sus frentes y reabrir el estrecho de Ormuz

El humo se eleva desde el sur del Líbano , tras los ataques israelíes, visto desde Nabatieh. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz para finalizar la guerra tras 107 días de conflicto. El pacto contempla la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz y el fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. La ratificación oficial del acuerdo se realizará el viernes 19 de junio en Suiza, con la mediación de Pakistán. Donald Trump confirmó el levantamiento del bloqueo naval y autorizó la libre circulación de buques y petróleo por Ormuz.

Después de muchos vaivenes y horas de incertidumbre, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra tras 107 días de conflicto. El acuerdo, tal y como esperaba el mundo, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El anuncio lo adelantó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye el Líbano.

La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió Trump en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

Las lecturas del acuerdo varían drásticamente según el emisor.

En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz".

A continuación, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que a primera hora de este lunes concluirán las operaciones militares.

"El segundo acontecimiento, que el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje), será el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

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