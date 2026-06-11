Del "acuerdo en tres días" a los "ataques muy duros": Trump pasa de la conciliación con Irán a la represalia "proporcional"

El primer ministro israelí Netanyahu limita sus acciones ante la presión de Trump, quien no oculta sus dudas sobre el futuro político del líder israelí.

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en respuesta al incidente en el estrecho de Ormuz, mientras continúan los intercambios de fuego y crece la tensión de "guerra total".

Donald Trump alterna entre buscar un acuerdo rápido con Irán y lanzar amenazas de ataques "muy duros" tras el derribo de un helicóptero estadounidense.

Donald Trump todavía no parece tener demasiado clara la estrategia a seguir en Irán. El presidente de Estados Unidos cambia de postura cada día, y en ocasiones hasta varias veces al día. O bien reitera hasta la extenuación que la paz está cerca o bien amenaza con reanudar la ofensiva. O bien para los pies a su amigo Benjamin Netanyahu o bien ordena él mismo los ataques contra la República Islámica.

En Trump no parece regir el término medio. Si el lunes aseguraba que el acuerdo con Irán era cuestión de "dos o tres días", este miércoles amenazaba con atacarles "muy duramente". "Los golpeamos duramente ayer y los volveremos a golpear duramente hoy, por si se lo pierden porque no encienden el televisor", declaró ante la prensa desde el Despacho Oval.

El mandatario republicano abonó la escalada tras denunciar la parálisis de las negociaciones con la República Islámica, que no tiene prisa y asume los riesgos de enfriar el diálogo. Además de Pakistán, otros países de la región implicados en las negociaciones como Omán o Catar redoblan sus esfuerzos de mediación. De momento, sin cosechar demasiado éxito.

Trump atribuye la situación actual a la parsimonia de sus interlocutores. "No sé qué están haciendo. Siguen dando largas y diciendo: 'Está bien, démosles un par de días más'. Siguen dando largas porque es un documento importante", confesó. Y eso que, siempre según su versión, "lo único que tienen que hacer [los iraníes] es firmar" un acuerdo que está "completamente negociado".

"Guerra total"

El escenario de "guerra total" vuelve a planear con fuerza sobre Irán. Es la percepción del secretario general de la ONU, António Guterres, que sigue con preocupación la escalada. Las violaciones del alto el fuego han sido una constante desde su entrada en vigor en abril. Los intercambios de fuego en el estrecho de Ormuz entre la Guardia Revolucionaria Islámica y las tropas estadounidenses no han cesado.

El Pentágono efectuó la pasada madrugada una serie de ataques dirigidos contra las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los radares de vigilancia de Irán en el puerto de Bandar Abbás y en las islas de Ormuz. Trump decidió responder tras el derribo del helicóptero Apache en el mar de Omán, un incidente aún bajo investigación que no causó bajas.

La ofensiva fue una "respuesta proporcional", según la terminología utilizada por el Mando Central de Estados Unidos. "Irán es pura palabrería y ninguna acción. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos; ¡ahora tendrán que pagar el precio!", escribió el mandatario republicano en Truth Social.

En una publicación posterior, Trump sacó a relucir lo que llamó el "bloqueo más exitoso de la historia" sobre los puertos iraníes. "¡NADA LOGRA PASAR a menos que nosotros lo permitamos! ¡ES UN MURO DE ACERO! Irán no está haciendo NINGÚN negocio, no está pagando a sus fuerzas armadas ni ninguna de sus facturas, ¡y se está convirtiendo rápidamente en una NACIÓN FRACASADA! Está saliendo mucho petróleo. ¡Alabado sea Alá!", escribió (sic)

El presidente iraní, Masud Pezeshkian. Reuters

Bandazos

Según Fox News, Trump recuperó la idea de atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras críticas en Irán para arrancar concesiones a sus negociadores. Y eso que la semana pasada no descartaba celebrar una cumbre con el líder supremo Mojtaba Jamenei. "Me gustaría reunirme con él. Me encantaría reunirme con todos, y probablemente nos reuniremos, dependiendo de lo que ocurra", declaró a The New York Post.

"Irán, apoyándose en el conocimiento y la capacidad de sus especialistas, en la unidad nacional y la solidaridad, se mantendrá firme frente a cualquier presión y amenaza", respondió a través de la red social X el presidente iraní Masud Pezeshkian, quien denunció que las amenazas de atacar infraestructuras críticas no eran "una demostración de poder, sino una señal de desesperación frente a la voluntad de una nación".

Irán tampoco se quedó de brazos cruzados en la madrugada del miércoles y respondió con ataques aéreos dirigidos contra las bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, y no en Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. No ocasionó daños significativos. El régimen iraní se reserva esa capacidad en caso de que Trump decida retomar la ofensiva.

En paralelo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, lamentó que Washington estuviera "dañando" el proceso diplomático "con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados giros de posición y de demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego".

Dudas sobre Bibi

La República Islámica sigue vinculando las negociaciones con Estados Unidos con la continuidad del alto el fuego en Líbano. Quiere proteger a su proxy Hezbolá. En cambio, Netanyahu sigue empeñado en extender la ofensiva terrestre en el país de los cedros y reanudar los bombardeos contra Beirut. Razón por la cual lanzó el pasado fin de semana una oleada de misiles contra Israel.

Netanyahu torpedea los planes de Trump, y Trump no oculta su hartazgo con Netanyahu. El mandatario estadounidense aseguró en declaraciones al Financial Times que el primer ministro israelí no tendría más opciones que aceptar cualquier acuerdo que alcance con Irán. "Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él no toma las decisiones", insistió.

De entrada, Netanyahu acató la decisión de Trump y limitó su respuesta, pero no renunció a sus planes, para chasco de Trump, que aireó este martes sus dudas sobre su reelección como primer ministro en las elecciones que Israel celebrará este otoño.

"No lo sé, ha tenido una carrera extraordinaria. ¿Quiere seguir? Porque, ya sabe, es un primer ministro en tiempos de guerra. Muy pronto ganaremos la guerra de una forma u otra, y, como sabe, él es un primer ministro en tiempos de guerra", deslizó Trump durante una conversación telefónica con Jonathan Karl, corresponsal en la Casa Blanca de la cadena ABC News.

Su partido, el conservador Likud, que sigue a la cabeza de las encuestas, no tardó en publicar un escueto comunicado en la red social X para disipar las dudas generadas por el propio Trump: "El primer ministro Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará".