En Líbano, Israel y la organización terrorista chií Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Beirut esta semana en Washington.
El rechazó de Hezbolá, respaldado por Irán, al alto el fuego y la decisión de Israel de no retirar sus tropas del país están socavando los esfuerzos de Trump para detener los combates allí y forjar la paz con Teherán .
Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington al alto el fuego en Líbano, y en los últimos días ha sugerido que podría intervenir directamente si Israel continúa con los ataques en la zona.
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Irán reafirma su "derecho a defenderse" y responde a las últimas agresiones de EEUU con ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania
El Ministerio de Exteriores de Irán reafirmó este miércoles su "derecho a defenderse" tras atacar esta madrugada bases estadounidenses en Oriente Próximo, "en respuesta" a los ataques lanzados por Estados Unidos en las últimas horas de este martes.
En un comunicado, recogido por la agencia de noticias iraní Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense para atacar Irán. "Advertimos que Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso atacando el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas para operaciones agresivas contra Irán", apunta el texto.
La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní informaron previamente del ataque aéreo, con drones y misiles, contra bases estadounidenses en Baréin —la Quinta Flota de los Estados Unidos— y Jordania, mientras que Kuwait también activó su defensa antiaérea.
EEUU lanzó nuevos ataques sobre suelo iraní a las 17:00 hora local de Washington del martes (21:00 GMT) en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. El propio Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó esta madrugada los ataques contra objetivos iraníes perpetrados.