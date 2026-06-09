Netanyahu reta a Trump: ataca Beirut y provoca a Irán para asegurarse de que Israel tenga voto en el acuerdo final de paz

Israel insiste en tener voz en las negociaciones de paz y rechaza cualquier acuerdo entre EEUU e Irán que ignore sus intereses y acciones militares en el sur de Líbano.

La relación entre Trump y Netanyahu se ha deteriorado, con presiones públicas y privadas para que Israel cese sus bombardeos en Líbano.

Las operaciones se justifican como respuesta a ataques de Hezbolá y represalia por bombardeos iraníes sobre Haifa.

Netanyahu ha desafiado a Trump ordenando ataques en Beirut y contra infraestructuras iraníes, buscando asegurar la influencia israelí en un acuerdo de paz.

En las últimas 48 horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha desafiado abiertamente a Donald Trump, presidente de EEUU, en dos ocasiones. Primero, ordenando bombardear los suburbios de Beirut, que debían quedar al margen de la operación militar en el sur de Líbano; segundo, atacando infraestructuras de Irán.

Netanyahu ha justificado ambas operaciones como una necesidad para garantizar la seguridad del norte de Israel, bajo ataque de la milicia chíi libanesa Hezbolá, y como represalia contra Teherán, que bombardeó las instalaciones petroquímicas del puerto israelí de Haifa.

En la tarde del lunes, y tras una declaración de Trump en Truth Social instando al cese de los "disparos", ambos países declaraban el fin de las hostilidades. No obstante, tanto Israel como Irán han condicionado el alto el fuego al final de la guerra en Líbano.

Apremiado por un adelanto de las elecciones generales, Netanyahu se enfrenta a la derrota según las encuestas. Su base electoral está desencantada por la falta de avances militares tanto contra el régimen iraní, que puede haber salido reforzado de la operación 'Furia Épica', como contra Hezbolá.

Además, su relación con Trump se ha deteriorado. El presidente estadounidense confirmó que le había increpado en una llamada para conseguir que detuviera los bombardeos sobre la capital de Líbano, calificándolo de "jodidamente loco". Aunque ambos rebajaron la importancia de la discusión, la distancia entre los mandatarios quedó clara.

¿Por qué arriesgarse entonces a incurrir en la cólera del inquilino de la Casa Blanca en un ataque sin beneficios militares evidentes? Los analistas coinciden en que se trata de una advertencia: Israel reclama su derecho a tener voz y voto en la mesa de negociaciones de paz, en la que Trump apenas le ha dejado involucrarse hasta ahora.

"Al lanzar estos ataques, Tel Aviv manda el mensaje a Washington de que no puede pretender llegar a ningún acuerdo final con Irán ignorando los intereses israelíes", explica Danny Orbach, historiador militar de la Universidad Hebrea de Israel, en declaraciones a Reuters.

Trump sigue persiguiendo el acuerdo

Hezbolá es un movimiento aliado del régimen de los ayatolás, y por tanto Irán insiste en que la paz en Líbano es un requisito indispensable para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra. Y los ataques contra Beirut se consideran la línea roja en un alto el fuego que acumula innumerables infracciones.

Israel invadió el país vecino en marzo para ampliar su campaña contra Hezbolá, que entró en combate en apoyo de Irán. A medida que EEUU iba optando por una salida negociada que permitiera reabrir el estrecho de Ormuz, la divergencia entre los objetivos de ambos aliados se han hecho patentes.

Al ceder ante las invectivas de Trump la semana pasada, Netanyahu ha sido foco de críticas por parte de la oposición israelí. El primer ministro fue acusado de "renunciar efectivamente a la soberanía" al restringir las acciones militares para favorecer las negociaciones de EEUU "sin tener un sitio en la mesa".

Según fuentes gubernamentales consultadas por Reuters, el gabinete de Netanyahu no podía aceptar un escenario en el que los bombardeos iraníes contra Israel se consideraran una "respuesta proporcionada" a los ataques israelíes en el Líbano.

Por tanto, el primer ministro israelí convocó una cumbre de altos funcionarios de seguridad y defensa para debatir los objetivos de una posible escalada a corto plazo. Determinaron que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán no retiraría a Israel el derecho a atacar a Hezbolá en el sur del Líbano y a mantener a sus tropas desplegadas allí.

Tras los ataques cruzados de las últimas 48 horas, Trump ha reaccionado de un modo mucho más asertivo, paternalista incluso. "Cada uno ha tenido su ocasión de divertirse", declaró al medio Axios. "Israel hizo su ataque e Irán hizo el suyo. La cosa no debe ir a más", concluyó.

Israel sigue necesitando a EEUU

La fugaz reanudación de los combates entre Israel e Irán y el desafío de Netanyahu a las exigencias de Trump son el último episodio que pone de manifiesto las tensiones que han surgido entre ambos líderes conservadores.

En privado, Netanyahu ha reconocido la dificultad de influir en las decisiones de Trump sobre Irán, confesando a sus asesores que no tiene "margen de maniobra" para orientar al presidente estadounidense.

Pero aunque Israel tiene la capacidad de atacar a Irán sin el apoyo de EEUU, seguiría necesitando la aprobación y el respaldo de Washington para mantener una campaña aérea de este tipo durante más de unas pocas semanas, según los expertos militares.

"No cabe duda de que Israel no puede librar solo en esta guerra durante mucho tiempo más, porque la munición se agota", resume Yehoshua Kalisky, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.