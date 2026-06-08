Irán ataca Israel en represalia por su ofensiva sobre Líbano: Trump pide a Netanyahu no replicar para evitar la escalada

Personal de seguridad y rescate israelí trabaja junto a un fragmento de un proyectil tras un ataque con misiles lanzado desde Irán a Israel. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel en represalia por los ataques israelíes sobre Líbano. Donald Trump pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no responda militarmente para evitar una escalada del conflicto. El Ejército israelí afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes lanzados durante el ataque. Trump aseguró que está cerca de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y pidió que ambas partes vuelvan a la mesa de diálogo.

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, informó la televisión estatal iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que para evitar la escalada en el conflicto llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a estos ataques.

La ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego incluye a la nación árabe.

“El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado EEUU al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos”, dijo en X el negociador jefe iraní.

Mientras se producía el ataque el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano.

La intervención de Trump

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid.

El mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, que cumple 100 días.



"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", comentó Trump a Ravid.



El presidente, quien momentos antes criticó en una entrevista con Fox News el bombardeo de Israel a Líbano, argumentó que los "bombardeos iraníes no dañaron a nadie".



"Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", agregó Trump a Axios.

El Ejército de Israel afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes, que activaron las alertas antiaéreas israelíes a las 22:00 hora local (19:00 GMT), e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete de Netanyahu, expresó en una publicación de X: "Teherán debería arder esta noche".



Trump dijo a Fox News que los ataques de Irán a Israel "no ayudarán a las negociaciones" para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán "volver a la mesa" de diálogo y "llegar a un acuerdo", además de declarar que no está "contento" con los bombardeos israelíes en Líbano.