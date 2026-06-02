EEUU sospecha que el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei está vivo y "cada vez más implicado" en las negociaciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Evan Vucci Reuters

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Las claves Generado con IA EEUU sospecha que Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, está vivo y cada vez más involucrado en las negociaciones para poner fin a la guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Jamenei no aparece en público y solo ha enviado mensajes escritos, lo que alimenta las sospechas sobre su estado tras un ataque en Teherán. Rubio destacó que el régimen iraní está fragmentado y que existen problemas de comunicación interna, lo que retrasa las respuestas a las propuestas de acuerdo de EEUU. Se espera que las negociaciones para limitar el programa nuclear iraní sean complejas y puedan extenderse durante varios meses.

La Administración Trump tiene cada vez más indicios para pensar que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está vivo y "cada vez más implicado" en las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Así lo declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno", apuntó Rubio.

"Dicho esto, creo que hay indicios de que él está cada vez más implicado, de alguna manera, en todas las comunicaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios", remató el jefe de la diplomacia estadounidense.

Durante la audiencia, Rubio se mostró convencido de que "el pueblo iraní haría un acuerdo mañana si dependiera de ellos", pero dejó caer que "el líder supremo y la Guardia Revolucionaria son algo más inmunes a las presiones".

Mojtaba Jamenei fue nombrado líder supremo de Irán una semana después de que las bombas israelíes alcanzaran en Teherán la residencia de su padre, Alí Jamenei, en el primer día de la operación 'Furia Épica'.

Su vástago, que se encontraba con él en el momento del ataque, no ha aparecido en público desde entonces, y sólo ha difundido mensajes por escrito a través de la televisión estatal, por lo que el Pentágono sospecha que quedó desfigurado en un ataque y el presidente Donald Trump ha sugerido alguna vez que podría estar muerto.

Rubio explicó este martes que el régimen iraní está tan fragmentado que tarda entre tres y cinco días en dar respuesta a cada propuesta de acuerdo que plantea Estados Unidos a través de los mediadores paquistaníes.

El secretario de Estado sospecha, además, que existen "problemas de comunicación dentro del propio régimen", tanto en los altos cargos como en los comandantes que están en el campo de batalla.

Durante su intervención en el Senado, Rubio se mostró confiado en que se puedan reanudar los contactos con Irán y que pronto se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra y que permita desbloquear Ormuz. Reconoció, en cambio, que la limitación del programa nuclear iraní requerirá de negociaciones "altamente técnicas" que podrían durar meses.