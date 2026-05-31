Incirlik, la misión de España en Turquía a la que EEUU alaba por su colaboración "ejemplar" en el marco de la guerra de Irán

El despliegue español, junto al próximo refuerzo alemán y la presencia estadounidense, refuerzan el escudo defensivo de la OTAN en una región clave frente a la guerra con Irán.

La batería española tiene capacidades limitadas frente a misiles balísticos, pero su papel en detección y seguimiento refuerza la defensa colectiva aliada.

Estados Unidos y Turquía han elogiado la colaboración española, destacándola como ejemplo de resiliencia aliada frente a amenazas de Siria, Irak e Irán.

España mantiene una batería antiaérea Patriot en la base turca de Incirlik, integrada en la defensa aérea de la OTAN en el flanco sureste.

Aunque Pedro Sánchez ha asegurado que España no participa de ninguna manera en la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán, la presencia de los Patriot españoles en la base turca de Incirlik sitúa a Madrid en una zona de colaboración indirecta.

No hay tropas españolas atacando territorio iraní, pero sí una batería antiaérea integrada en la defensa aérea de la OTAN en su flanco sureste, en una base clave para la seguridad de Turquía y de la Alianza.

Situada en la provincia de Adana, en el sur de Turquía y cerca de la frontera siria, Incirlik alberga desde hace años una misión, discreta y poco visible para la opinión pública española. Pero ha adquirido nueva relevancia desde que la guerra contra Irán ha convertido el flanco sureste de la OTAN en una zona de riesgo directo.

La actualización más visible de la misión española se produjo el 18 de mayo, cuando el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, y el embajador turco ante la Alianza, Basat Öztürk, visitaron Incirlik y recorrieron instalaciones del Ejército español junto a responsables de la 39th Air Base Wing y mandos españoles y polacos.

Según la propia base, el teniente coronel Luis Millán Burgos Sánchez, comandante del contingente español de Artillería Antiaérea en Incirlik, explicó a la delegación el funcionamiento de la misión. La visita buscaba evaluar cómo Incirlik se integra en la arquitectura defensiva de la OTAN y conocer de primera mano sus capacidades tácticas.

La agencia Anadolu informó dos días después de que Whitaker había visitado Estambul, Ankara, İzmir y Adana durante una gira de cinco días, y que definió a Turquía como un "aliado ejemplar" por su presencia regional, sus capacidades y su industria de defensa.

Las defensas de la OTAN interceptaron varios misiles iraníes que entraron en el espacio aéreo turco en marzo, pero la batería española no abrió fuego. Según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, la unidad española participó en la monitorización de al menos el primer misil, lanzado el 4 de marzo.

Los derribos se realizaron con misiles SM-3 estadounidenses, de mayor alcance y diseñados para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera.

La pregunta de fondo es qué significa que España mantenga una capacidad militar integrada en el escudo antimisiles de Turquía, un aliado de la OTAN que limita con Irán, acoge infraestructuras militares estadounidenses e intenta evitar una implicación directa en la guerra.

La respuesta sitúa a Madrid en una zona gris: no es parte beligerante de la campaña contra Teherán, pero contribuye a la arquitectura defensiva que contiene sus consecuencias.

Para el experto turco en seguridad y defensa Murat Aslan, el despliegue español tiene un valor político propio. “Conozco a las Fuerzas Armadas españolas porque trabajé con militares españoles en Afganistán y Bosnia. Fueron muy profesionales".

"El apoyo español a la defensa aérea turca es una contribución muy importante", prosigue. "Alemania retiró sus Patriot tras la intervención turca en el norte de Siria, pero España no lo hizo. Es un ejemplo concreto de resiliencia aliada”, afirma a este diario.

Esa resiliencia explica por qué Ankara lee el despliegue español como algo más que una misión rutinaria. España no llega ahora por la crisis iraní; ya estaba allí cuando otros aliados europeos se habían marchado.

El teniente coronel Luis Millán Burgos Sánchez informa a los embajadores de EEUU y Turquía ante la OTAN sobre la misión en Incirlik U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Noah Sudolcan

En plena guerra regional, esa constancia adquiere valor político y refuerza la imagen de Madrid como socio fiable en defensa aérea frente a amenazas de Siria, Irak e Irán.

La buena sintonía entre Madrid y Ankara también se ha mantenido en el terreno político. Pedro Sánchez no se ha pronunciado sobre la anulación judicial del liderazgo de Özgür Özel al frente del CHP, aunque la Internacional Socialista que él preside sí calificó la decisión de ilegal.

El regreso alemán cambia la escala del dispositivo. El Ministerio de Defensa turco confirmó que Alemania desplegará un sistema Patriot en el sureste de Turquía desde junio y que España mantiene el suyo. Berlín vuelve así a una misión de la que se había apartado y asume parte de la carga que Estados Unidos reforzó tras los primeros episodios de amenaza iraní.

Encontrar y destruir

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat advierte, sin embargo, de que el Patriot español desplegado en Incirlik es un modelo antiguo, con capacidad limitada contra misiles balísticos de alcance medio. El sistema español usa misiles PAC-2, cuyo techo operativo queda por debajo de la trayectoria de muchos misiles balísticos, que vuelan más allá de la atmósfera antes de descender hacia su objetivo.

Por eso, explica a EL ESPAÑOL, la batería española solo podría defender objetivos a muy corta distancia en caso de amenaza balística.

Esa limitación no convierte al despliegue en irrelevante. En una defensa aérea integrada también importan la detección, el seguimiento, la clasificación de amenazas y la transmisión de datos dentro de la red aliada.

“Sus sensores pueden contribuir a la detección y el seguimiento de los misiles iraníes. No es una función exclusiva —hay otros radares más capaces, entre los que destacan los SPY de los destructores de los EEUU—, pero sí nos corresponsabiliza de la respuesta colectiva”, sostiene Garat.

La clave está en esa corresponsabilidad. España no dirige la guerra contra Irán ni ejecuta ataques contra territorio iraní, pero su unidad en Incirlik forma parte de un sistema aliado que detecta, sigue y puede contribuir a neutralizar amenazas derivadas de esa guerra. Es una implicación indirecta, defensiva y colectiva, pero real.

La escasa visibilidad pública de la misión tampoco sorprende a Garat. El almirante retirado cree que esa discreción encaja con una práctica española más amplia: los gobiernos tienden a explicar las misiones militares solo cuando pueden presentarlas como humanitarias.

"A nuestros gobiernos —no solo a este— solo les gusta que los españoles sepan lo que hacemos cuando la misión es humanitaria. Y no es el caso", afirma. Ese bajo perfil permite al Gobierno sostener que España no participa en la guerra.

La afirmación es cierta como ausencia de participación ofensiva directa, pero resulta incompleta si se observa el conjunto de infraestructuras y compromisos que integran a España en el dispositivo occidental que rodea el conflicto.

El caso de Turquía es solo una pieza del puzle aliado. España también acoge bases estadounidenses en Rota y Morón, utilizadas para el despliegue global de Estados Unidos. Garat ya había advertido en sus artículos recientes que esas bases son, ante todo, infraestructuras logísticas al servicio de Washington.

Un apoyo que no convierte a España en beligerante, pero sí erosiona cualquier idea de neutralidad plena.

Matthew Whitaker (izq) y Basat Öztürk (dch), embajadores de EEUU y Turquía ante la OTAN, son informados de la misión española en Incirlik. .S. Air Force photo by Staff Sgt. Noah Sudolcan

La frontera entre apoyo aliado y participación no es nítida. El apoyo logístico a destructores estadounidenses o a vuelos que trasladan material a Oriente Medio se sitúa en un nivel. El repostaje en vuelo de bombarderos estaría mucho más cerca del límite. Y el despliegue de medios españoles para proteger objetivos frente a Irán abriría un debate aún más delicado.

Apariencia de neutralidad

Como España, Turquía también mantiene una ambigüedad calculada. Si sus bases no han sido empleadas para atacar a Irán, la defensa de Turquía entra en la lógica de protección de un aliado. Si lo hubieran sido, la defensa de esas infraestructuras quedaría mucho más cerca de la guerra.

Esa ambigüedad es importante para el presidente Recep Tayyip Erdoğan, que quiere evitar aparecer como parte del esfuerzo militar contra Irán, pero necesita la protección de la OTAN. Al mismo tiempo, intenta mantener canales diplomáticos con Teherán y preservar su margen de maniobra en Siria, Irak y el Mediterráneo oriental.

Aslan sostiene que no hay contradicción absoluta entre esas tres líneas. “Turquía considera a la OTAN indispensable y está comprometida con sus objetivos. Pero si se siente sola, actuará por sí misma, bajo una lógica de autoayuda. Turquía quiere proteger sus propios intereses y seguridad, pero también los de la Alianza”, afirma.

Ese equilibrio define la política turca. Ankara desarrolla sus propios sistemas de defensa aérea, como SİPER, y promueve iniciativas nacionales para reducir su dependencia exterior. Pero, según Aslan, ese proceso sigue en fase de transición. Turquía todavía necesita la arquitectura integrada de la OTAN para cubrir amenazas balísticas avanzadas.

Los Patriot españoles, el nuevo despliegue alemán y los sistemas estadounidenses siguen siendo necesarios mientras esa autonomía nacional no esté plenamente madura.

La visita del 18 de mayo reforzó esa lectura: Incirlik no es una base cualquiera, sino una plataforma desde la que la OTAN proyecta capacidades hacia Siria, Irak, el Mediterráneo oriental, el mar Negro, el Cáucaso y Oriente Medio.

Para la OTAN, es una plataforma de vigilancia, logística, mando, movilidad y defensa aérea. Para Turquía, es también una carta estratégica: recuerda a Washington y a las capitales europeas que el flanco sureste de la Alianza empieza en territorio turco.

El despliegue alemán refuerza esa lectura. Berlín no sustituye la relevancia española, sino que la amplifica. El resultado es una europeización parcial del escudo defensivo turco: España como presencia estable, Alemania como refuerzo, Estados Unidos como potencia logística dominante y la OTAN como marco de coordinación.

Esa participación europea influye en el perímetro estratégico de la guerra de Irán. Refuerza la protección de Turquía, reduce el riesgo de que una represalia iraní contra territorio aliado encuentre a la OTAN sin preparación y permite a Washington concentrar recursos en otros puntos de la región. También envía un mensaje a Teherán con su defensa integrada en la Alianza.

La guerra de Irán está haciendo visible una forma de participación europea de baja intensidad –defensas antimisiles, radares, logística, tránsito, bases, inteligencia– y España se sitúa dentro de esa arquitectura de respuesta colectiva de la OTAN en una de las zonas más sensibles de la guerra.