Donald Trump, durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. Evan Vucci Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump acepta que Irán destruya su uranio enriquecido bajo supervisión de EEUU y la agencia nuclear de la ONU. El uranio enriquecido iraní está enterrado en instalaciones dañadas por ataques previos de EEUU e Israel, según Trump. Trump exige que Irán nunca tenga armas nucleares y que el estrecho de Ormuz se reabra sin peajes ni restricciones al tráfico marítimo. El preacuerdo incluye extender el alto el fuego 60 días y negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque quedan temas pendientes según el vicepresidente JD Vance.

Donald Trump escribió este viernes en Truth Social que el uranio enriquecido iraní "será desenterrado por Estados Unidos (que, según lo acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación y colaboración con la República Islámica de Irán, además del Organismo Internacional de Energía Atómica, y será DESTRUIDO".

Según el propio Trump, "el material enriquecido" se encuentra "enterrado profundamente bajo tierra con montañas prácticamente derrumbadas causadas por nuestro poderoso ataque de bombarderos B2 hace 11 meses". El inquilino de la Casa Blanca alude a la operación 'Martillo de Medianoche' que lanzó en junio del año pasado junto con Israel contra Fordow, Isfahán y Natanz, las principales instalaciones nucleares del régimen iraní.

En la misma publicación, el mandatario estadounidense reitera que "Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma o bomba nuclear" y que "el estrecho de Ormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes, para el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones".

"Todas las minas acuáticas (bombas), si las hubiera, serán eliminadas", subraya Trump, que asegura haber eliminado, "mediante detonación, numerosas minas de este tipo con nuestros grandes barreminas submarinos" y que Irán "completará la retirada y/o detonación inmediata de cualquier mina restante, que no serán muchas".

Su mensaje recoge, además, que "los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora será levantado, pueden comenzar el proceso de 'volver a casa'", sin concretar cuándo se producirá la reapertura de Ormuz.

Trump se compromete a no intercambiar dinero con Irán "hasta nuevo aviso", en referencia al levantamiento de sanciones que demanda Teherán para alcanzar un acuerdo de paz, y asegura haber acordado con la República Islámica "otros asuntos, de mucha menor importancia".

En la publicación de Truth, Trump anuncia que reunirá este mismo viernes a su equipo en la Sala de Situación "para tomar una determinación final" sobre el preacuerdo que, según adelantó el digital Axios, sus negociadores alcanzaron con la República Islámica.

De acuerdo con las filtraciones a la prensa, el preacuerdo contemplaba extender alto el fuego otros 60 días, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar las negociaciones para limitar el programa nuclear iraní. Sólo faltaba que Trump firmara el borrador del Memorando de Entendimiento (MoU) para su entrada en vigor, un extremo que la agencia iraní Tasnim se apresuró a desmentir.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, avanzó este mismo viernes que había "un par de cuestiones relacionadas con el tema nuclear: las reservas de material altamente enriquecido y la cuestión del enriquecimiento" que seguían pendientes de resolución. "Aún no hemos llegado, pero estamos muy cerca y vamos a seguir trabajando en ello", insistió Vance.