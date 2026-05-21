Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán asegura estar analizando la última propuesta de EEUU para poner fin al conflicto

El Ejército de Estados Unidos ha informado que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con el endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba.

"El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", ha detallado el Comando Sur, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

El anuncio se registra en medio de los ultimátum de Washington a La Habana -con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero- y la acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia, contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.