Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán asegura estar analizando la última propuesta de EEUU para poner fin al conflicto
Siga las últimas noticias sobre el conflicto en Oriente Próximo.
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El jefe del Ejército pakistaní viaja a Teherán para tratar de desencallar las negociaciones
El jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, tiene previsto viajar este jueves a Teherán como parte de los esfuerzos diplomáticos de su país para mediar en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra, según informa la agencia ISNA.
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El Ejército estadounidense presiona a Cuba: despliega un portaaviones de propulsión nuclear en el Caribe
El Ejército de Estados Unidos ha informado que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con el endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba.
"El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", ha detallado el Comando Sur, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México.
Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!— U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026
The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd
El anuncio se registra en medio de los ultimátum de Washington a La Habana -con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero- y la acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia, contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.
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Las últimas propuestas para poner fin a la guerra desatan la tensión entre Trump y Netanyahu
Donald Trump y Benjamin Netanyahu mantuvieron el pasado martes una llamada telefónica de la que el primer ministro israelí acabó con una sensación de "extremo pánico", según informa el portal Axios citando fuentes conocedoras de la conversación, centrada en el último borrador de paz enviado por los países mediadores.
El mandatario estadounidense explicó a su homólogo que Pakistán, Catar, Arabia Saudí y otros países de la región estaban trabajando en un documento "de intenciones" que EEUU e Irán deberán firmar como paso previo para poner fin a la guerra e iniciar un periodo de 30 días de negociación sobre temas como la reapertura del estrecho de Ormuz.
Según dos fuentes israelíes citadas por Axios, Trump y Netanyahu no comparten la forma de desatascar el proceso diplomático. El primer ministro israelí prefiere reanudar los ataques para degradar todavía más las capacidades militares y de defensa de Irán.
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Irán asegura estar analizando la última propuesta de EEUU para poner fin a la guerra
Irán está revisando la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra después de que el presidente Donald Trump sugiriese que estaba dispuesto a esperar unos días para "recibir las respuestas correctas" de Teherán. Como viene siendo habitual, el mandatario republicano ha amenazado con reanudar los ataques si la vía diplomática no prospera.
"Hemos recibido la postura de Estados Unidos y la estamos analizando", ha confesado Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, según recoge la agencia estatal iraní Nour News. Pakistán, que acogió las conversaciones de paz el mes pasado, sigue tratando de mediar entre ambas partes: su ministro del Interior estuvo este miércoles en Teherán.
Seis semanas después de la entrada en vigor de un frágil alto el fuego, las conversaciones para poner fin a la guerra han mostrado escasos avances, mientras que el alza vertiginosa de los precios del petróleo ha generado preocupación por la inflación y su impacto en la economía mundial.
Irán presentó esta semana su última oferta a Estados Unidos, que recoge demandas rechazadas con anterioridad por Trump, como las exigencias de control del estrecho de Ormuz, compensación por los daños de guerra, fin de las sanciones económicas, liberación de los activos congelados y la retirada de las tropas estadounidenses de la región.