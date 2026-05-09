Albares confirma que Israel liberará "en las próximas horas" al activista hispano-palestino detenido en la flotilla a Gaza

Saif Abukeshek, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026. Lorena Sopêna / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Israel liberará en las próximas horas al activista hispano-palestino Saif Abukeshek, detenido en la flotilla hacia Gaza. El ministro José Manuel Albares ha detallado que Abukeshek será deportado a través del paso fronterizo de Taba, en la península del Sinaí. El Gobierno español trabaja para que el activista regrese a España lo antes posible y se reúna pronto con su familia. Abukeshek fue arrestado el 30 de abril durante una operación de la Armada israelí contra la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado un avance decisivo en la situación del activista hispano-palestino Saif Abukeshek.

Según la información remitida por las autoridades de Israel al consulado general de España en Tel Aviv, el activista será puesto en libertad "en las próximas horas", poniendo fin a más de una semana de incertidumbre tras su detención en aguas internacionales.

En un mensaje de audio difundido por el Ministerio, Albares ha detallado el procedimiento de salida diseñado para el activista. Tras abandonar el centro de detención donde se encuentra recluido, Abukeshek será deportado desde territorio israelí a través del paso fronterizo de Taba, en la península del Sinaí.

Este corredor es el trayecto habitual para las expulsiones de activistas extranjeros detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes en operaciones marítimas.

El titular de Exteriores ha subrayado que la labor diplomática no concluye con la liberación. El Ministerio está trabajando de forma "intensa y coordinada" para que, una vez que el activista pise suelo egipcio, se agilicen los trámites de regreso a España.

El objetivo es que Abukeshek se reúna con su familia en el menor tiempo posible.

"Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", ha manifestado el ministro, destacando el compromiso del Gobierno con la protección de los ciudadanos españoles en el exterior.

Los antecedentes

La detención de Saif Abukeshek se produjo el pasado 30 de abril. El activista formaba parte de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa civil que buscaba romper el bloqueo naval y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Según los informes de la organización, la embarcación fue interceptada por la Armada de Israel en lo que los activistas califican como aguas internacionales, cerca de la zona de búsqueda y salvamento griega.

Tras el abordaje, Abukeshek fue trasladado junto al activista brasileño Thiago Ávila al centro de detención de Shikma, situado en la ciudad costera de Ashkelon.

Durante estos días, el entorno del activista y diversas organizaciones de derechos humanos habían denunciado la opacidad del proceso y habían exigido una intervención directa del Ejecutivo español.

Con el anuncio de Albares, se despeja el camino para la resolución de un conflicto que ha vuelto a poner el foco en la tensa relación diplomática entre Madrid y Tel Aviv en el contexto del conflicto en Oriente Medio.