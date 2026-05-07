EEUU dispara a un petrolero en Ormuz e Irán revisa el borrador del acuerdo de 14 puntos a una semana de la cumbre Xi-Trump

La iniciativa diplomática de Trump ocurre días antes de su visita a Pekín para reunirse con Xi Jinping, en un contexto de caída en los precios del petróleo.

El borrador del acuerdo contempla el levantamiento de sanciones y una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, pero no aborda misiles ni apoyo a milicias.

Donald Trump promueve un acuerdo de 14 puntos para finalizar la guerra y reabrir gradualmente el estrecho de Ormuz, aunque Irán aún estudia la propuesta.

Estados Unidos disparó contra un petrolero iraní en el estrecho de Ormuz mientras mantiene el bloqueo a barcos vinculados a Irán.

No es ningún secreto que Donald Trump quiere dar por zanjada la guerra en Irán. El presidente de Estados Unidos manifiesta continuamente que el acuerdo de paz está cerca. "Estamos teniendo muy buenos resultados en Irán. Quieren llegar a un acuerdo, quieren negociar", insistió este miércoles durante un acto por el Día de la Madre celebrado en la Casa Blanca.

El mandatario republicano abona el optimismo para evitar comparecer ante el Congreso, que lo presiona para rendir cuentas. Vencido el plazo de 60 días, Trump necesita el respaldo de los legisladores para continuar la ofensiva. Un respaldo que no tiene. Su "guerra de elección" es impopular incluso entre sus propios votantes. El 60% la desaprueba, según una encuesta reciente de Marist.

La estrategia de la Administración Trump consiste en decir que, en realidad, el plazo no llegó a vencer porque la operación 'Furia Épica' finalizó antes, con la declaración del alto el fuego de principios de abril, y que lo que ahora sucede es el 'Proyecto Libertad', una operación "defensiva" para guiar a las embarcaciones que quisieran atravesar el estrecho de Ormuz.

Operación que, en base a "la solicitud de Pakistán y otros países" y bajo el argumento de que "se ha avanzado enormemente hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán", Trump abortó en la madrugada del miércoles a través de su plataforma Truth Social.

En la tarde de ayer, sin embargo, el Mando Central de Estados Unidos confirmó haber abierto fuego en el golfo de Omán contra un petrolero sin carga con bandera iraní que intentaba sortear su bloqueo en Ormuz. El CENTCOM recordó después de dejar inmovilizada la embarcación que "el bloqueo de Estados Unidos contra los barcos que intenten entrar o salir de puertos iraníes sigue plenamente vigente".

"La declaración de que el alto el fuego —que hasta ahora es más bien un 'menos fuego'— pone fin a la guerra es una forma vaga y evasiva de sortear la Resolución de poderes de guerra, que limita las operaciones militares sin autorización del Congreso a 60 días", subraya en conversación con este periódico Jim Geraghty, columnista de The Washington Post.

"Varios presidentes han argumentado que la ley viola la Constitución al limitar excesivamente la autoridad del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Quizás ya va siendo hora de que lo haga", añade el analista.

14 puntos

El acuerdo que vende Trump es un memorando de catorce puntos condensados en una sola página. El primer objetivo es acabar la guerra. El segundo, reabrir Ormuz porque, en palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, "no puede existir una situación en la que el estrecho esté cerrado para todos los demás, pero [los iraníes] se beneficien de la piratería".

Sólo después habrá que resolver otros asuntos más complejos, como el paradero de los 400 kg de uranio enriquecido de Irán o su programa nuclear.

El acuerdo completo incluye levantar las sanciones que lastran la economía iraní y liberar sus fondos congelados, así como una moratoria en el enriquecimiento de uranio, según la agencia Reuters.

En principio, el borrador no menciona el programa de misiles iraní ni su apoyo a las milicias afines en la región, dos de los asuntos que más preocupan a Israel y las petromonarquías del Golfo, sus grandes aliados en Oriente Próximo.

"Existe una coordinación total entre nosotros, no hay sorpresas", aseguró, sin embargo, Benjamin Netanyahu, que quiso aclarar que Trump y él comparten "objetivos comunes, y el objetivo más importante es la eliminación del material enriquecido de Irán, todo el material enriquecido, y el desmantelamiento de sus capacidades de enriquecimiento"

Netanyahu conversó por teléfono con el inquilino de la Casa Blanca después de que su ejército bombardeara el sur de Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego en Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la muerte de un alto mando de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

Irán se lo piensa

Pakistán confirmó la información adelantada por el digital Axios y reconoció que el canal de comunicación entre Irán y Estados Unidos sigue abierto.

Teherán todavía no ha tomado una decisión, sin embargo. Sus líderes estudian una propuesta que el diputado iraní Ebrahim Rezaei consideró "más una lista de deseos estadounidense que una realidad".

"Los estadounidenses no obtendrán en una guerra que están perdiendo lo que no han conseguido en negociaciones cara a cara", escribió en la red social X el portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní.

El jefe de la delegación iraní que negoció con Estados Unidos en Islamabad, Mohammad Baqer Qalibaf, denunció a través de Telegram que "el enemigo, en su nueva estrategia, busca, mediante un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática, destruir la cohesión del país para obligarnos a rendirnos".

Pekín en la mira

Trump mantiene su confianza en el tándem que conforman Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no ha vuelto a implicar en las negociaciones a su vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense en la capital de Pakistán.

El optimismo del inquilino de la Casa Blanca sobre el final de la guerra provocó una caída de los precios del petróleo, con los futuros del crudo Brent de referencia bajando alrededor de un 11% hasta unos 98 dólares por barril.

Además de estabilizar los precios y sortear al Congreso, el nuevo impulso negociador de Trump se produce una semana antes de su visita a Pekín, donde tiene previsto desde hace meses una reunión con el presidente Xi Jinping. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, pasó por allí el martes.

"¿Qué hay detrás del movimiento para dar por terminada la guerra esta semana en estos términos, que quedan muy por debajo de los objetivos originales del conflicto? China. O, más concretamente, la próxima visita de Trump a Pekín los días 14 y 15 de mayo", se responde a sí mismo Dan Saphiro, embajador de Estados Unidos en Israel durante la Administración Obama.

"Si la guerra sigue en curso o incluso se intensifica, coloca a Trump en una posición limitada frente a Xi", explica Saphiro, que recuerda que el conflicto "ya ha obligado a reducir la presencia militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico" y que "existen efectos a largo plazo sobre nuestra capacidad para disuadir a China y defender a Taiwán y otros países".

"Trump llegaría a Pekín asumiendo la responsabilidad de resolver la crisis de Ormuz. Incluso estaría en la posición de pedir ayuda a Xi para que Irán acepte los términos de Estados Unidos y posiblemente para enviar barcos al Golfo", añade Saphiro. "En segundo plano, China intensificaría su campaña global para presentar a Estados Unidos como la causa de la inestabilidad y a sí misma como el adulto responsable".