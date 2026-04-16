Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano. Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según la agencia libanesa NNA, que informó además sobre diferentes bombardeos en varias localidades como Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

Las fuerzas israelíes han demolido varias viviendas en Bint Jbeil, atacado el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali y bombardead la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.

תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 769 בדרום לבנון: חיסול מחבלים שזוהו מתחבאים בשיחים ואיתור מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי



כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון.



במהלך הפעילות, יחידת האיסוף 869 זיהתה שני נסיונות של חוליות מחבלים לממש מתווי… pic.twitter.com/pQzbmu7KLs — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2026

Por su parte, Hezbolá ha reivindicado siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o en zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.