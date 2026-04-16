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El Ejército israelí y Hezbolá continúan los "violentos enfrentamientos" en la frontera libanesa
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano. Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según la agencia libanesa NNA, que informó además sobre diferentes bombardeos en varias localidades como Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.
Las fuerzas israelíes han demolido varias viviendas en Bint Jbeil, atacado el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali y bombardead la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.
תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 769 בדרום לבנון: חיסול מחבלים שזוהו מתחבאים בשיחים ואיתור מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 16, 2026
כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון.
במהלך הפעילות, יחידת האיסוף 869 זיהתה שני נסיונות של חוליות מחבלים לממש מתווי… pic.twitter.com/pQzbmu7KLs
Por su parte, Hezbolá ha reivindicado siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o en zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.
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El presidente de la FIFA afirma que Irán participará en el Mundial de Estados Unidos
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que la selección iraní participará en el Mundial de Estados Unidos este verano. Durante su intervención en un foro en Washington ha manifestado su esperanza de que al inicio de la competición "la situación sea pacífica": "Como ya he dicho, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir".
Estas declaraciones se producen en un momento en que las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos aún no se han reanudado y el alto el fuego expira la próxima semana. El presidente Trump dijo hace varias semanas que no sería "apropiado" que Irán participara en el Mundial y que podría suponer un riesgo para "la vida y la seguridad" de los jugadores.
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Trump revela que los "líderes" de Israel y Líbano negociarán hoy un alto el fuego, sin contar con Hezbolá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves como parte de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, en las que Washington actúa como mediador.
"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", ha proclamado Trump en un mensaje publicado en Truth Social.
El anuncio, que no especifica quiénes son esos "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir conversando sobre la idea de un alto el fuego, sin contar con Hezbolá, para pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.
Oriente Próximo