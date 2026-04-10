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El exministro de Exteriores de Irán muere tras diez días en coma por un ataque israelí
Los medios estatales iraníes han anunciado la muerte del exministro de Asuntos Exteriores, Kamal Kharazi, víctima de un ataque aéreo el pasado 1 de abril, tras permanecer más de una semana en coma. El político presidía el Consejo de Política Exterior de Irán, organismo encargado de definir la política exterior del régimen de los ayatolás. Según algunas fuentes, supervisaba las conversaciones con Pakistán para posibles negociaciones entre Teherán y Washington.
Reports from Iran say Kamal Kharrazi, former foreign minister and head of the Strategic Council for Foreign Relations, has died from injuries sustained in a recent strike on his residence in Tehran. pic.twitter.com/2HgWrlutbB— Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2026
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Trump advierte a Irán por su plan para cobrar un peaje en el estrecho de Ormuz: "¡Eso no es lo acordado!"
Donald Trump ha vuelto a arremeter contra Irán por su plan de cobrar un peaje a los buques que crucen el estrecho de Ormuz. "¡Más les vale no estar haciéndolo! Y si lo están haciendo, ¡más les vale parar ahora mismo!", ha proclamado en un mensaje en su cuenta de Truth Social.
April 9, 2026
En otra publicación posterior, el presidente estadounidense ha acusado a Teherán de estar haciendo un "pésimo trabajo, deshonroso" a la hora de reactivar el tráfico de petróleo en el estratégico cruce. "¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", ha insistido.
Oriente Próximo