Donald Trump ha vuelto a arremeter contra Irán por su plan de cobrar un peaje a los buques que crucen el estrecho de Ormuz. "¡Más les vale no estar haciéndolo! Y si lo están haciendo, ¡más les vale parar ahora mismo!", ha proclamado en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

En otra publicación posterior, el presidente estadounidense ha acusado a Teherán de estar haciendo un "pésimo trabajo, deshonroso" a la hora de reactivar el tráfico de petróleo en el estratégico cruce. "¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", ha insistido.