El alto el fuego de EEUU e Irán se tambalea por los ataques de Israel en Líbano y las dudas sobre el estrecho de Ormuz

La oposición israelí critica duramente a Netanyahu por aceptar el alto el fuego, acusándolo de debilidad y de no cumplir los objetivos estratégicos de seguridad.

Estados Unidos ha dejado claro que el pacto no incluye a Líbano, mientras que Israel persiste en sus operaciones militares en el sur del país contra Hezbolá.

Irán exige el fin de la ofensiva israelí en Líbano como condición indispensable para mantener el acuerdo y ha amenazado con retirarse si continúan los ataques.

El alto el fuego entre EEUU e Irán está en peligro tras los ataques israelíes en Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

La fragilidad del acuerdo de alto el fuego de dos semanas, alcanzado a contrarreloj entre Estados Unidos e Irán, ha quedado al desnudo en sus primeras 24 horas de vigencia.

El pacto depende de que Teherán mantenga abierto el estrecho de Ormuz, una arteria estratégica del Golfo Pérsico por donde fluye buena parte del comercio mundial de energía y que Irán había bloqueado de facto, sacudiendo los mercados internacionales. También, de que Washington cese sus bombardeos sobre el país persa.

Sin embargo, son los flecos sueltos los que amenazan ahora con desbaratar la tregua, alcanzada gracias a la mediación de Pakistán y que prevé nuevas rondas de negociación para una paz definitiva a partir de este sábado en Islamabad, su capital.

Irán no ha tardado en responder. La Guardia Revolucionaria ha amenazado con una respuesta militar contra los "agresores de la región" si no cesaban de inmediato los ataques en Líbano. También ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz y ha advertido que se retirará del acuerdo de alto el fuego si continúan los ataques, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi -uno de los negociadores identificados por Estados Unidos como posible interlocutor en la cumbre de Islamabad-, dejaba claro el miércoles que el fin de la ofensiva israelí en Líbano era una condición indispensable.

Consecuencias de los ataques masivos israelíes en Líbano a 8 de abril de 2026.

"Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", declaraba el representante iraní. "Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unidos son claros".



A ojos de Teherán, la persistencia de Israel en su intención de aplicar el "modelo de Gaza" al sur del Líbano pone en peligro el acuerdo, y hace responsable a Estados Unidos de la reactivación del conflicto. "El mundo ve la masacre. La pelota está en el tejado de EEUU y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", zanja.

"EEUU debe elegir entre un alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en X.

Por el momento, la Administración Trump ha sido clara. El propio presidente ha declarado en varias entrevistas a medios de comunicación estadounidenses que Líbano queda fuera del acuerdo. Posteriormente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado lo mismo.

Y aunque en una rueda de prensa ha afirmado que el estrecho de Ormuz no estaba cerrado, Leavitt ha exigido después que se "reabra inmediatamente", generando incertidumbre sobre la verdadera situación en la zona.

Algunos países del golfo Pérsico también han reportado decenas de ataques con misiles y drones iraníes este miércoles. Es el caso de Kuwait, cuyo Ejército asegura haber sufrido 28 ataques con drones iraníes, algunos de los cuales tuvieron como objetivo "instalaciones vitales de petróleo y energía".

Unidad Israel-EEUU

En público, la unidad entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump es irrompible. El primer ministro israelí aseguraba en la tarde del miércoles que habló con el presidente de EEUU antes de aceptar el alto el fuego con Irán propuesto por Pakistán.

En privado, las cosas parecen haber discurrido de otra manera. Fuentes israelíes contaban al Wall Street Journal que se había enterado "a última hora" de las intenciones de Washington en la noche del martes, algo que les habría dejado "contrariados".

El punto que les habría dejado particularmente "descontentos", según el eufemismo empleado, habría sido el anuncio por parte del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, de que el alto el fuego también se aplicaba a Líbano.

Israel mantiene desde el 2 de marzo una operación militar contra la milicia chií Hezbolá en el sur del país. De ahí la confusión en la madrugada cuando Netanyahu advirtió mediante un comunicado que seguiría combatiendo en suelo libanés.

La jornada de ataques de este miércoles 8 de abril ha sido la más cruenta hasta la fecha, con más de 250 muertos y más de 700 heridos. Tanto, que ha llevado a Teherán a dar marcha atrás en su compromiso de reabrir el estrecho de Ormuz.

El hecho de que Hezbolá -aliada histórica de Irán- sí se haya manifestado a favor del alto el fuego no ha detenido a Netanyahu, que ha insistido en que seguirá "atacándoles". "Seguimos con el dedo en el gatillo", ha advertido por su parte a Irán.

El primer ministro israelí se refiere así a cuestiones como los 450 kilos de uranio enriquecido que todavía conserva Irán en almacenes subterráneos. Si Trump ha hablado de "cooperar" para desenterrarlos y recuperarlos, Netanyahu avisa que los tendrá "por acuerdo o por la fuerza".

"Estamos preparados para volver a luchar en cualquier momento", ha declarado, desafiante, en su videoconferencia. Aún hay "objetivos por cumplir", afirma, cuando Irán "está más débil que nunca" mientras Israel está "más fuerte que nunca".

Críticas de la oposición israelí

La contumacia de Netanyahu debe entenderse desde una perspectiva interna. Para Israel, lo conseguido en estos 40 días de guerra no es suficiente para garantizar la eliminación de su principal amenaza en Oriente Próximo.

"Nos propusimos junto a EEUU eliminar una amenaza existencial para el Estado de Israel y para todo el mundo libre. Y estamos cumpliendo esta misión. La estamos llevando a cabo paso a paso, objetivo por objetivo", insistía.

La realidad es que desde el anuncio del alto el fuego, el primer ministro israelí ha sido blanco de críticas tanto de la izquierda como de la derecha. "Nunca ha habido un mayor desastre político en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estaba en la mesa cuando se tomaron decisiones clave para nuestra seguridad nacional", denuncia Yair Lapid, líder 'Yesh Din' (Hay Futuro).



Lapid, líder de la oposición, considera que Netanyahu ha "fracasado estratégicamente" en la guerra y no ha cumplido "ninguna de las metas que él mismo había planteado". Yair Golan, de la coalición socialdemócrata Los Demócratas, le acusa directamente de "mentir".

"Prometió una 'victoria histórica' y seguridad para generaciones, pero en la práctica obtuvimos un fracaso estratégico de los más graves que Israel haya conocido", critica Golan. "Irán sale más fuerte. Posee uranio enriquecido, controla el estrecho de Ormuz y dicta las condiciones. E Israel, una vez más, como en Gaza: no está en la sala".

El líder de 'Yisrael Beitenu' (Israel Unida), el ultranacionalista Avigdor Lieberman, afirmó que el alto el fuego "le da al régimen de los ayatolás un respiro y la oportunidad de reorganizarse". Según escribe en la red social X, "tendremos que volver a otra confrontación en condiciones más duras y pagaremos un precio mucho más alto".



Incluso un miembro de la extrema derecha que sostiene al gobierno de Netanyahu, el diputado Tzvika Foghel, ha llegado a criticar abiertamente al presidente de EEUU por acceder al alto el fuego. "¡Donald, eres un pato!", escribió, para borrar poco después el mensaje.