Irán pide a sus ciudadanos encadenarse como escudos humanos a centrales eléctricas ante el ultimátum de Trump

Miles de iraníes acuden al llamamiento del régimen para encadenarse como escudos humanos a centrales eléctricas y puentes ante el ultimátum de Trump.

Las claves nuevo Generado con IA Miles de iraníes formaron cadenas humanas en centrales eléctricas y puentes para protestar contra las amenazas de ataques de Donald Trump. El gobierno iraní ha llamado a los ciudadanos, especialmente jóvenes, a actuar como escudos humanos ante infraestructuras clave para mostrar unidad y resistencia. Trump ha advertido que atacará infraestructuras iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz, extendiendo su ultimátum hasta la noche del martes. Figuras culturales iraníes, como el músico Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, se han unido a las protestas instalándose en sitios amenazados.

Miles de personas formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques de Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense señaló el domingo 5 de abril que desataría "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que les dio para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).



Es por eso que en Teherán cientos de personas se han congregado este martes ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenando las amenazas estadounidenses a través de pancartas.

En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr.

Iran 🇮🇷 is deploying civilian human shields to sites across the country, including the White Bridge in Ahvaz, the Old Bridge in Dezful, the Bistoon power plant in Khermanshah, and the Rajaee power plant in Qazvin pic.twitter.com/GKJ1q2Vr0M — Aleph א (@no_itsmyturn) April 7, 2026

También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.



Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1.700 años de antigüedad.

Respuesta al ultimátum

Trump anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que había dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde circula una quinta parte del petróleo mundial), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

A la vez, dijo que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que venza el plazo que les ha otorgado.

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche".

Solo un día después, este martes, el mandatario ha insistido en su postura a través de Truth Social: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. (...) 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

📸 ایجاد زنجیره انسانی دور نیروگاه برق شهید مفتح همدان pic.twitter.com/lUzR0AAPIp — اعتمادآنلاين (@EtemadOnline) April 7, 2026

Es por eso que el Gobierno iraní ha llamado a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas y puentes en todo Irán.

Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

Rahimi indicó que "los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra".

Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de "desatar el infierno" si Teherán no reabre Ormuz.

El músico iraní Ali Gamsari se instaló ayer cerca de la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, "con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán".

También, el cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán, y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.