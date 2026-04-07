Donald Trump ha fijado las 20:00 hora de Washington de este martes como plazo límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Si se mantiene el bloqueo del estratégico cruce, el Ejército estadounidense bombardeará las centrales eléctricas y los puentes de la República Islámica, a pesar de que la ONU ha recordado al mandatario que esos ataques constituirían un crimen de guerra.
Si bien Trump no cierra la puerta a una solución diplomática en el último momento, Teherán ha rechazado la propuesta de un alto el fuego temporal de 45 días de Pakistán, requiriendo un cese completo de las hostilidades y el fin de las sanciones económicas. Mientras tanto, Israel también sigue bombardeando objetivos en el país persa.
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Los ataques de EEUU e Israel en Irán han matado a casi 3.600 personas, incluidos 1.665 civiles y 248 niños
Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán han matado ya a casi 3.600 personas, incluidos al menos 1.665 civiles, de los que 248 serían niños, según los datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA). Según la organización con sede en Virginia, el lunes se registraron 573 ataques en una veintena de provincias, el mayor número de los últimos diez días.
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Rusia proporciona a Irán imágenes de espionaje y apoyo cibernético para perfeccionar sus ataques en Oriente Próximo
Los satélites rusos están recabando imágenes detalladas de instalaciones militares y localizaciones clave en todo Oriente Próximo para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Así lo concluye un informe de la inteligencia ucraniana desvelado por la agencia Reuters. Además, hackers rusos e iraníes estarían llevando a cabo una estrecha colaboración para lanzar ataques cibernéticos.
Según el documento, los satélites de Rusia realizaron entre el 21 y 31 de marzo al menos 24 estudios de distintas zonas de 11 países de Oriente Próximo que incluyen bases estadounidenses, aeropuertos y refinerías. Todos estos sitios fueron objetivo de los misiles balísticos y drones iraníes en los días siguientes.
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El Ejército israelí insta a los ciudadanos de Irán a no coger ningún tren en todo el país porque "pone en peligro sus vidas"
El Ejército israelí ha instado a los ciudadanos iraníes a no coger ningún tren en el país y a que se mantengan alejados de las vías hasta las 9:00 hora local porque "pone en peligro sus vidas". En un mensaje publicado en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel han advertido que se trata de una "alerta urgente", sugiriendo un ataque inminente contra la infraestructura ferroviaria.
‼️ هشدار فوری به استفادهکنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026
⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.
⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra
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La Fuerza Aérea israelí completa una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán y otras zonas de Irán
Las Fuerza Aérea israelí ha lanzado durante la madrugada una nueva oleada "extensiva" de bombardeos sobre Teherán y otras zonas de Irán. Los ataques tenían como objetivo la infraestructura de la República Islámica, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, sin proporcionar por el momento más detalles.
En las redes sociales se han difundido vídeos en los que se aprecian grandes columnas de humo negro elevándose en varias zonas de la capital iraní.
'ستونهای شعله و دود سمت فرودگاه مهرآباد #تهران'— Vahid Online (@Vahid) April 7, 2026
تصاویر دریافتی از 'حمله حدود ساعت ۳ بامداد سهشنبه ۱۸ فروردین'#Iran #Tehran pic.twitter.com/a0mK8IgXdy
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El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está "inconsciente" y "en estado grave" en la ciudad de Qom
Al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no se le ha visto en público desde que empezaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Su estado de salud, tras resultar herido en el ataque inicial que mató a su padre, es una incógnita, así como la localización de su escondite.
Según el último informe de la inteligencia aliada citado por el diario británico The Times, Jamenei estaría "inconsciente" y "en estado grave", recibiendo atención médica en la ciudad de Qom, al sur de Teherán. Se trata de la primera vez que se precisa el lugar a donde se habría trasladado al líder de los ayatolás.