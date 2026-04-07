Donald Trump ha fijado las 20:00 hora de Washington de este martes como plazo límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. Si se mantiene el bloqueo del estratégico cruce, el Ejército estadounidense bombardeará las centrales eléctricas y los puentes de la República Islámica, a pesar de que la ONU ha recordado al mandatario que esos ataques constituirían un crimen de guerra.

Si bien Trump no cierra la puerta a una solución diplomática en el último momento, Teherán ha rechazado la propuesta de un alto el fuego temporal de 45 días de Pakistán, requiriendo un cese completo de las hostilidades y el fin de las sanciones económicas. Mientras tanto, Israel también sigue bombardeando objetivos en el país persa.