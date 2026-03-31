La guerra de Irán desata la histeria por las bolsas de basura en Corea del Sur: las tiendas limitan la venta por persona

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz han disparado la preocupación en Corea del Sur por posibles escaseces de bolsas de basura. La alta dependencia de Corea del Sur del petróleo de Oriente Próximo ha provocado compras masivas de bolsas de basura y productos plásticos, llevando a las tiendas a limitar la venta por persona. El gobierno surcoreano ha implementado medidas de ahorro energético, como la rotación vehicular en el sector público, y estudia posibles restricciones nacionales si los precios del petróleo siguen subiendo. Las autoridades aseguran que existen reservas suficientes de bolsas, pero no descartan medidas adicionales si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga o los precios del crudo aumentan más.

El conflicto en Oriente Próximo, que dura ya un mes, ha sacudido la economía mundial. Pero es Asia, muy dependiente del petróleo del Golfo Pérsico, la que siente con más fuerza el temblor provocado por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una arteria marítima por la que solía transitar cerca del 20% del crudo global.

India y Pakistán son los países más expuestos, ya que su suministro energético depende en buena medida de esos cargamentos. Sin embargo, no son los únicos en sufrir las consecuencias. China, Corea del Sur y Japón, principales importadores de la región, ya perciben el impacto en su día a día. En algunos lugares, el miedo a la escasez ha provocado situaciones, cuando menos, singulares.

Es el caso de Corea del Sur, donde el Gobierno ha hecho un llamamiento a la calma ante el temor de los consumidores a una posible escasez de bolsas de basura. En los últimos días, los surcoreanos han comenzado a acumular este producto, y otros fabricados con materiales plásticos y de vinilo, debido a la interrupción del suministro nacional de nafta, una materia prima clave en la industria petroquímica. Y es que Seúl importa ni más ni menos que alrededor del 70% de su petróleo de Oriente Próximo. Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones El pánico a quedarse sin bolsas de basura está, en realidad, justificado. En Corea del Sur, el sistema de gestión de residuos obliga a los hogares a utilizar bolsas de plástico específicas, designadas por cada distrito, para los desechos generales y orgánicos. Estas bolsas se venden en supermercados y tiendas locales, y el incumplimiento de la norma puede acarrear multas significativas. Por eso se han convertido en un bien de "primera necesidad", y las tiendas han registrado un aumento masivo en su demanda, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. La situación ha llegado al punto de que algunos establecimientos han limitado la venta a un solo paquete por cliente. Ante este fenómeno, el ministro de Energía, Kim Sung-whan, ha explicado en una publicación de Facebook que más de la mitad de los gobiernos locales cuentan con existencias suficientes para más de seis meses y que, "en el peor de los casos", se permitiría el uso de bolsas comunes. Ahora bien, las autoridades surcoreanas ya han comenzado a aplicar medidas para mitigar el impacto de la escasez energética y el aumento de los precios del petróleo. Sin ir más lejos, la semana pasada el Gobierno implantó un sistema obligatorio de rotación vehicular para el sector público. Según informaron entonces los medios locales, los automóviles se dividen en grupos según el número de matrícula, y cada uno de ellos tiene prohibido circular un día laborable determinado.

Esta medida forma parte de un paquete de ahorro energético que podría ampliarse si el conflicto en Oriente Próximo se prolonga. Según altos funcionarios citados por la agencia Reuters, el Ejecutivo no descarta extender las restricciones de circulación a la población general si los precios internacionales del petróleo continúan al alza.

Corea del Sur considera imponer restricciones de circulación a nivel nacional ante el aumento vertiginoso de los precios del petróleo.

El ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, lo deslizó el domingo, cuando habló de posibles restricciones al uso de automóviles de pasajeros si los precios del crudo suben a alrededor de 120-130 dólares por barril, desde el rango actual de 100-110 dólares. No obstante, aseguró que "aún no se había tomado una decisión al respecto".

De aplicarse, esta medida supondría las primeras restricciones a la circulación vehicular a nivel nacional desde la Guerra del Golfo de 1991, cuando el Gobierno impuso un sistema de rotación de vehículos de 10 días para ahorrar energía, recoge Reuters.

"Si la situación en Oriente Medio empeora, la alerta de crisis tendría que pasar a la fase de 'advertencia', y en ese caso tendríamos que reducir el consumo", dijo Koo en una transmisión local, refiriéndose a un ascenso al tercer nivel más alto en el sistema de alerta de crisis de seguridad de recursos de cuatro etapas del país.