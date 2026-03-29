Irán amenaza a los soldados de Estados Unidos: "Les cortaremos la garganta y serán pasto de los tiburones"

El teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, en una rueda de prensa.

Las claves nuevo Generado con IA Irán advierte a Estados Unidos que cualquier operación terrestre terminará con la "humillante captura" de sus tropas, que serán "alimento para los tiburones del golfo Pérsico". El teniente coronel Zolfagari y el general Shafiei amenazan con degollar a los soldados estadounidenses y aseguran que Irán está preparado para responder contundentemente a cualquier agresión. La Marina iraní declara haber extendido su control sobre el estrecho de Ormuz hasta el golfo de Omán y amenaza con atacar al portaaviones Abraham Lincoln si entra en rango de sus misiles. El Pentágono se prepara para posibles operaciones terrestres limitadas en Irán, lo que podría desencadenar represalias militares iraníes.

Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que si desembarca y realiza cualquier operación terrestre contra el país, terminará con la "humillante captura" de sus tropas, que serán "alimento para los tiburones del golfo Pérsico".

"La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico", ha sentenciado el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de carecer de estabilidad y de haber arrastrado a su país a un “atolladero mortal”, al tiempo que sostuvo que Washington actúa bajo la influencia de Israel en la guerra contra Irán.

Asimismo, ha asegurado que las fuerzas estadounidenses en la región han abandonado algunas de sus bases por temor a ataques y se han refugiado en zonas civiles y económicas de países vecinos, donde, según ha afirmado, también son objetivo de operaciones iraníes.

El militar añadió que Irán está preparado desde hace tiempo para una eventual intervención terrestre y advirtió de que responderá con contundencia a cualquier intento de ocupación de su territorio.

Degollar a las tropas de EEUU

Cabe destacar que el comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército de Tierra de Irán, el general Amirhosein Shafiei, ha amenazado con "degollar" a las tropas estadounidenses.

"Que el enemigo tenga por seguro que afilamos nuestros cuchillos cada día más y que cortaremos la garganta de cada uno de sus soldados", afirmó el alto cargo militar.

Shafiei ha asegurado que, desde el inicio de la guerra hace un mes, las Fuerzas Armadas iraníes han "ajustado sus tácticas" para responder a cada ataque con acciones contundentes.

Posible desembarco estadounidense

Estas duras amenazas llegan a EEUU tras las últimas noticias de que el Pentágono se está preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán.

Según ha resaltado el rotativo estadounidense The Washington Post, cualquier misión en territorio iraní no llegaría a ser una invasión a gran escala, pero podría consistir en incursiones conjuntas de fuerzas especiales y tropas de infantería convencionales.

Desde EEUU ya estaban al tanto de que una misión de estas características podría exponer a los militares estadounidenses a una respuesta contundente por parte de las fuerzas armadas iraníes.

Irán extiende su control en Ormuz

Durante la jornada de este domingo, la Marina de Irán ha declarado que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán.

Asimismo, ha avisado a EEUU de que abrirá fuego contra el portaaviones Abraham Lincoln en el momento en el que se encuentre a distancia de disparo.

El navío, que forma parte de la operación Furia Épica, se encuentra en estos momentos desplegado en el mar de Arabia, a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz, según ha informado Europa Press.

Ataque al Abraham Lincoln

El comandante de la Marina iraní, el contraalmirante Shahram Irani, ha avisado que tiene preparadas baterías de misiles costeros que activará en el momento exacto en el que el portaaviones estadounidense esté al alcance.

"Al este del estrecho de Ormuz, el golfo de Omán, considerado la puerta de entrada al estrecho y al golfo Pérsico, se encuentra bajo el control total de la Armada de la República Islámica de Irán", ha manifestado el comandante.

Cuando la Marina aviste al navío, Irani ha asegurado que el Ejército iraní "vengará la sangre de los mártires disparando diversos tipos de misiles desde la costa hacia el mar", y ha añadido que los militares iraníes están "supervisando de forma precisa y en tiempo real" todos los movimientos del grupo de ataque liderado por el portaaviones.