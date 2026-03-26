Trump pospone al 6 de abril su ultimátum a Irán para que reabra Ormuz: "Continúan las conversaciones y van muy bien"

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de marzo de 2026 Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando con destruir sus centrales eléctricas si no cumple. Trump afirma que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan positivamente y que la decisión de suspender ataques fue a petición del gobierno iraní. Irán habría permitido el paso de una decena de petroleros por Ormuz como muestra de buena voluntad, aunque rechazó un plan de 15 puntos presentado por Washington. Mientras continúan las negociaciones, el Pentágono prepara posibles opciones de intervención militar, incluido un "golpe final" que podría implicar fuerzas terrestres.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha decidido extender hasta el próximo lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz para todos los buques, independientemente de su bandera o función. De lo contrario, ha amenazado con destruir sus centrales eléctricas.

Según ha informado mandatario a través de su red Truth Social, EEUU suspenderá los ataques contra las plantas energéticas del país persa "a petición del gobierno iraní".

Además, Trump sigue afirmando que su Administración está manteniendo conversaciones con Teherán, y que estás marchan "muy bien": "Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", ha añadido.



Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.



El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.



Este mismo jueves, Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.



"Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", ha dicho.



Según el presidente estadounidense, Irán está "suplicando llegar a un acuerdo" y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.



El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.



Mientras la Casa Blanca habla de negociaciones, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un "golpe final" en la guerra de Irán que podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según publica este jueves el medio digital Axios.



Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dice que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.