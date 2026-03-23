JD Vance y Netanyahu negocian telefónicamente los puntos de un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el vicepresidente de EEUU, JD Vance, el pasado octubre en Jerusalén. Efe

Las claves nuevo Generado con IA JD Vance y Benjamín Netanyahu han mantenido una conversación telefónica para discutir un posible acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán. Donald Trump afirmó que Irán está negociando con Estados Unidos y ya habría aceptado no desarrollar armas nucleares. Autoridades iraníes han negado estar negociando con Estados Unidos y aseguran que no hay conversaciones directas ni a través de intermediarios. Irán ha prometido continuar con los ataques de represalia y mantener cerrado el estrecho de Ormuz hasta que termine el conflicto.

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, habría mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para iniciar las negociaciones con Irán y discutir los componentes de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, según informó Barak Ravid, el corresponsal de Asuntos Globales para Axios, en su cuenta de X.

Esta información llega justo después de que Donald Trump haya insistido en que Irán está negociando con Estados Unidos y que ya ha aceptado no tener armas nucleares. "Diría que hay muchas posibilidades de que se llegue a un acuerdo", dijo el republicano en un acto en Tennessee.

Explicó que dicho acuerdo beneficiará a los aliados de EEUU en Oriente Próximo, incluido Israel, que "ha sido un gran socio en esta lucha".

El mandatario estadounidense reiteró que ambos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total" de las hostilidades, que comenzaron el pasado 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel.

En las primeras horas de este lunes, Trump ya mantenía ese argumento. El mandatario anunció que se habían iniciado negociaciones con un político "respetado" del país —sin revelar su identidad— para poner fin a la guerra, por lo que dijo haber pospuesto durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las conversaciones.

Publicación en Truth Social de Donald Trump este lunes. Redes sociales.

Según medios israelíes, el líder iraní con el que negociaron los principales enviados del Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, es el presidente del Parlamento de la nación persa, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sin embargo, diferentes voces iraníes desmintieron las palabras del mandatario estadounidense.

El propio presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre un posible alto el fuego.

"No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel", afirmó Ghalibaf en un mensaje en la red social X.

El dirigente iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria dijo que "el pueblo iraní exige un castigo completo para los agresores" y subrayó que las autoridades del país se mantienen "firmes" hasta alcanzar ese objetivo.

La agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, informó que no hay comunicación directa o a través de países intermediarios con Estados Unidos.

El medio ha insistido en el discurso de que el anuncio de Trump ha sido el resultado de las amenazas de la República Islámica de atacar la infraestructura energética del Golfo Pérsico.

La misma agencia de noticias publicó, citando lo que describió como fuentes iraníes informadas, que "se están preparando planes para posibles acciones dirigidas contra Tel Aviv y algunos aliados regionales de Estados Unidos e Israel que eliminarán por completo cualquier esperanza de negociación de la mente de los agresores".

Según recogió la agencia iraní Tasnim, el estrecho de Ormuz no regresará a las condiciones anteriores al conflicto "mientras dure la guerra psicológica". De hecho, la República Islámica ha prometido continuar con los ataques de represalia para defender su territorio.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha admitido este lunes que el país ha recibido mensajes de EEUU a través de intermediarios en los que solicitaba negociaciones, pero aseguró que en este momento no hay conversaciones en curso.



El diplomático también rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la "guerra impuesta" y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no ha cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.