La investigación preliminar sobre la masacre de la escuela de Minab en Irán señala a EEUU como "probable responsable"

Una mochila escolar desenterrada en las operaciones de desescombro de la escuela bombardeada en Irán. Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Dos oficiales del Ejército de Estados Unidos han confirmado a la agencia Reuters que la investigación sobre la masacre en la escuela de la localidad de Minab apunta a la responsabilidad de EEUU. Se trata de conclusiones preliminares, matizan, a la espera de las conclusiones oficiales.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, confirmó el miércoles que hay una investigación militar en marcha sobre el incidente. La escuela fue impactada durante el primer día de la operación 'Furia Épica' contra Irán el pasado sábado, primer día lectivo de la semana en Irán.

Ali Bahreini, embajador de Irán ante la ONU, denunció que al menos 150 menores en edad escolar habían muerto a causa del bombardeo. La cifra no ha podido ser confirmada de manera independiente, pero el régimen ha divulgado imágenes de los restos tras el impacto y los enterramientos.

La televisión estatal emitió los funerales, con los ataúdes cubiertos con banderas iraníes y transportados en comitivas a bordo de camiones, mientras grandes multitudes se congregaban para darles su último adiós. Irán cifraba en 175 el total de víctimas en la zona.

Los oficiales con los que han hablado los periodistas de Reuters mantienen el anonimato, y no han proporcionado información sobre qué les lleva a sospechar de la responsabilidad estadounidense en el incidente. Las fuentes no descartaban tampoco que puedan aparecer nuevos datos que modifiquen la conclusión preliminar.

Evasivas desde la Casa Blanca

Consultada sobre estas informaciones, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, respondió mediante un comunicado. "El Departamento de Guerra [Defensa] está realizando una investigación en estos momentos, pero es el régimen iraní el que ataca a los civiles y a los niños, no los Estados Unidos de América".

Tanto Hegseth como el secretario de Estado, Marco Rubio, instaron a esperar a los resultados de la investigación. Ambos insistieron en que las Fuerzas Armadas estadounidenses "nunca" atacan objetivos civiles y "nunca bombardearían deliberadamente una escuela".

Estados Unidos e Israel se han repartido durante la operación sus ataques tanto de forma geográfica como por objetivos, según ha confirmado un alto mando israelí a la agencia. 'Rugido del león', el operativo hebreo, ha atacado la parte oeste de Irán, mientras que 'Furia Épica' se ha centrado en el sur y en objetivos navales en el golfo Pérsico.

Dos familiares abrazan la fotografía de una de las niñas fallecidas en el ataque. Amirhossein Khorgooei/ISNA/WANA

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Irán condenó en un comunicado los ataques a la república islámica, que consideró contrarios al derecho internacional, y pidió un cese inmediato de las hostilidades. "Estos ataques contradicen la Carta de las Naciones Unidas", indicó.

El organismo de investigación se mostró además conmocionado por las informaciones de ataques estadounidenses e israelíes a colegios iraníes. La mayoría de víctimas del bombardeo de Minab, denunciaban, tendrían entre siete y doce años.

La misión también se mostró alarmada por los ataques iraníes en represalia a otros países vecinos, así como por las condiciones de los detenidos en Irán -varios miles a raíz de las recientes protestas- y por el apagón en las telecomunicaciones e internet.



"La población iraní ahora está atrapada entre una operación militar a gran escala que puede durar semanas o meses y un Gobierno con un largo historial de violaciones de derechos humanos, después de sufrir una violenta represión tras las protestas", subrayó la misión de la ONU.