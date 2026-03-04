Israel amenaza con matar al nuevo líder supremo de Irán y prosigue los ataques con EEUU: "Vamos por delante del plan"

Una mujer iraní pasa por delante de los escombros de una comisaría de Policía bombardeada. Abedin Taherkenareh Efe / Epa

Las fuerzas aliadas de Estados Unidos e Israel continúan este miércoles bombardeando las defensas antiaéreas, sistemas de lanzamientos de misiles y otros objetivos del aparato de seguridad de Irán mientras la República Islámica se engalana en medio de las bombas para dar su último adiós al líder supremo asesinado, Alí Jamenei, cuyo cadáver estará expuesto en una ceremonia en el centro de Teherán que durará tres días.

Pese al descabezamiento político y militar del régimen a consecuencia de los continuos bombardeos, la República Islámica mantiene su oleada de ataques de represalia por todo el Golfo Pérsico. Arabia Saudí ha derribado esta madrugada diez drones y dos proyectiles -una ofensiva anterior habría alcanzado la sede de la CIA en Riad, según The Washington Post- mientras la Guardia Revolucionaria, según un comunicado leído en la televisión estatal, aseguró haber lanzado 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.

El Gobierno de Catar dijo haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que acumula efectivos estadounidenses. Las autoridades informaron que uno de los dos misiles lanzados desde territorio iraní impactó en las instalaciones, aunque Washington todavía no lo ha confirmado. En los alrededores del consulado de EEUU en Dubái otro dron Shahed causó leves daños.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, ha detallado que 50.000 militares estadounidenses, 200 aviones y dos portaaviones participan en la operación Furia Épica y en unos 2.000 ataques lanzados "desde el mar hasta el ciberespacio". "Mi evaluación operativa general es que vamos por delante de nuestro plan", dijo en un vídeo. "Nos centramos en derribar las cosas que pueden derribarnos a nosotros".

Vídeo | Israel bombardea el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom, Irán

La Fuerza Aérea israelí ha reivindicado este miércoles nuevos ataques contra instalaciones militares del régimen iraní y contra objetivos de la Basij, la milicia paramilitar clave en las fuerzas de seguridad interna de la República Islámica. También ha intensificado los bombardeos sobre Líbano, donde Tel Aviv ha desplegado sobre el terreno a efectivos militares para combatir al grupo chií Hezbolá.

El ministro de Defensa israelí ha prometido eliminar al nuevo líder de los ayatolás -el favorito es el hijo de Jamenei, que podría ser elegido este mismo miércoles- si no enmienda la doctrina ideológica que abanderó su antecesor durante casi cuatro décadas. Su Ejército reivindicó ayer un ataque de precisión contra la Asamblea de Expertos, el órgano religioso más importante de Irán, aunque se desconocen los detalles y si hubo víctimas mortales.

Según el think tank Instituto para el Estudio de la Guerra, la campaña aliada de bombardeos pretende destruir las capacidades balísticas iraníes antes de consumir todos sus interceptores y municiones de defensa antiaérea. "La disminución de los ataques con misiles iraníes contra Israel y Emiratos Árabes Unidos sugiere que el esfuerzo por destruir los lanzamisiles balísticos ha tenido un éxito considerable, se explica en el último informe.

NEW: The combined US-Israeli force has designed its campaign to destroy Iran’s ballistic missile capabilities before the force depletes its interceptor stockpiles. The destruction of missile launchers mitigates the risk that either the United States or Israel will run out of… pic.twitter.com/btsumD6mAY — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 4, 2026

Discrepancias aliadas

Con la guerra entrando en su quinto día, los mercados globales siguen en shock ante un conflicto prolongado y los efectos sobre el comercio de petróleo y gas. Pese a que la Guardia Revolucionaria asegura tener el control del estrecho de Ormuz, que estaría bloqueado, el almirante Cooper ha desmentido esta situación y ha asegurado que las fuerzas estadounidenses están hundiendo "toda la Armada iraní" y ya han destruido 17 barcos de guerra.

En cualquier caso, Donald Trump prometió en unas declaraciones el martes que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar petroleros en la región si fuera necesario. El mandatario republicano aseguró también que muchos de los candidatos de su Administración como nuevo líder supremo iraní habían muerto durante los ataques y reconoció que la elección podría ser "tan mala" como la figura de Jamenei.

⭕️The IDF has carried out a series of strikes on the Basij and internal security command centers in Tehran belonging to the Iranian terror regime.



The targeted command centers were used by the Iranian regime to maintain control throughout Iran.



The IDF also struck the regime’s… pic.twitter.com/nvlq72W6vJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

Una cruda confirmación sobre la incertidumbre que domina la operación y su desarrollo. Trump, de hecho, no hizo ninguna mención durante su reunión con el canciller Friedrich Merz en la Casa Blanca a que el cambio de régimen sea el objetivo de los bombardeos, chocando directamente con la postura de su principal aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Fuentes citadas por Reuters apuntan que la campaña de ambos países persiguen resultados diferentes.

La agencia de noticias detalla que EEUU ha realizado consultas en los últimos días con milicias kurdas iraníes sobre la posibilidad de atacar a las fuerzas de seguridad establecidas en la zona occidental de la República Islámica. La finalidad de ampliar el conflicto con nuevos actores bélicos consistiría en desatar el caos y fomentar una rebelión contra los gobernantes islamistas y su aparato militar.

En cuanto al balance de víctimas, Irán ha reconocido hasta el momento la muerte de más de 800 de sus ciudadanos. El Ministerio de Defensa kuwaití señaló este miércoles sus fuerzas detectaron "objetivos aéreos hostiles" que fueron "neutralizados y destruidos", pero los restos de metralla caídos en una zona residencial mataron a una niña de 11 años.

Además, The Wall Street Journal ha revelado que un F-18 de la Fuerza Aérea kuwaití fue el responsable del derribo de los tres cazas de combate F-15 estadounidenses.