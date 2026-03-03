Israel y EEUU localizaron a Jamenei y su cúpula tras hackear las cámaras de tráfico de Teherán durante años

Una simpatizante de Hezbolá se manifiesta en Líbano tras la muerte de Alí Jamenei.

Las claves nuevo Generado con IA Israel y EEUU hackearon durante años las cámaras de tráfico y torres de telecomunicaciones de Teherán para localizar a Jamenei y su círculo. El uso de inteligencia artificial permitió rastrear en tiempo real a docenas de objetivos, facilitando la planificación del ataque. El ataque destruyó el recinto donde se encontraba Jamenei, matando también a su familia y altos mandos militares iraníes. Operaciones similares de inteligencia y ciberataques ya habían sido empleadas por el Mossad contra líderes de Hezbolá en el Líbano.

Los servicios secretos de EEUU e Israel emplearon dispositivos anodinos como las cámaras de tráfico en la capital de Irán, Teherán, o las torres de telecomunicaciones para planificar el ataque que acabó con la vida del ayatolá Ali Jamenei y medio centenar de líderes del régimen.

"Prácticamente todas" estas cámaras llevarían años intervenidas dentro de una operación de pirateo electrónico masivo, según revelan fuentes conocedoras de la operación al Financial Times.

Las imágenes son analizadas desde instalaciones en Tel Aviv donde los operativos israelíes han terminado por memorizar las calles de Teherán "como si fueran las de Jerusalén", afirman.

Uno de los mejores hallazgos habría sido una cámara dispuesta en un ángulo que permitía comprobar dónde aparcaba el séquito de Jamenei, lo que les permitió trazar una agenda diaria de los hábitos del líder supremo.

Sin embargo, el foco no estaba solo en el mandatario. Mediante programas de Inteligencia Artificial, los analistas habrían podido rastrear en tiempo real a "docenas" de objetivos de interés a medida que se desplazaban por la capital.

Además, se intervino la torre de telecomunicaciones de la calle Pasteur, en las inmediaciones del Palacio Presidencial, para evitar que los guardaespaldas de Jamenei recibieran mensajes de alerta en el momento en el que empezasen los bombardeos.

La Unidad 8200, recoge el artículo, está formada por especialistas de la información reclutados no sólo en Israel sino en otros países por el Mossad, los servicios secretos israelíes. A partir de técnicas de análisis de redes sociales, son capaces de procesar "miles de millones" de datos para seleccionar un objetivo.

Esta información es la que permitió determinar la ventana de oportunidad que presentaba la reunión convocada por Jamenei el sábado por la mañana, primer día de la semana laboral en Irán, en su complejo residencial

El ataque se realizó con aviones militares "armados con munición de largo alcance y alta precisión" en torno a las 09:40 horas de Teherán (07:10 horas de España), destruyendo por completo el recinto

La esposa, la hija, el yerno y varios nietos de Jamenei, incluida una bebé de 14 meses, murieron también en el ataque al palacio, según la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria. El contralmirante Shamkhani y el comandante en jefe Pakpour, citados a la reunión, habrían muerto también en aquél momento.

Jameneí tomó la "decisión consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, declaró este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

El cielo de Teherán tras los bombardeos.

El antecedente de los 'buscas' de Hezbolá

La operación remite a la efectuada en otoño de 2024 por el Mossad contra líderes de Hezbolá, la milicia proiraní del Líbano. Varios mandos murieron o quedaron heridos de gravedad cuando sus 'buscas', unos dispositivos que usaban precisamente para ser localizados mediante móviles, explotaron de forma coordinada.

Alrededor de las 3:30 de la tarde del 17 de septiembre, los dispositivos de la cúpula de la organización se activaron simultáneamente al recibir un aviso que parecía emitido por el líder de Hezbolá. La detonación se produjo instantes después, con un ligero retraso en cada uno de los aparatos.

La segunda oleada de explosiones se produjo al día siguiente en otro tipo de dispositivos, los walkie-talkies. En total, se atacaron miles de dispositivos utilizados por la milicia chií.

La operación tardó años en materializarse, explicaron fuentes del Mossad. Los explosivos estaban ocultos en las baterías que se fabricaron en Israel, pero para que llegaran a manos de los milicianos se fabricó un entramado de empresas pantallas. La inteligencia israelí llegó a crear falsos anuncios para convencer a su objetivo de la calidad del producto.