La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí sufre un ataque con dos drones presuntamente vinculados a Irán

La Embajada de Estados Unidos en Riad ha sido atacada durante la madrugada de este lunes por dos drones presuntamente vinculados a Irán, que han provocado "un pequeño incendio y daños menores en el edificio", tal y como ha confirmado el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

En el momento del ataque la embajada estaba vacía, por lo que no ha habido heridos. Minutos después, se escuchaban dos explosiones adicionales en el barrio diplomático de Riad, según ha informado Reuters.

Es por ello que el órgano diplomático estadounidense ha pedido a sus ciudadanos en Arabia Saudí que se refugien en sus hogares "de inmediato", especialmente en Yeda, Riad y Dhahran, y eviten "acudir a la Embajada hasta nuevo aviso".

Update | Security Alert: Shelter in Place - U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar.3, 2026)



The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting non-essential travel to any military installations… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, añade el aviso, que insta a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

Los drones estarían presuntamente vinculados a Irán, según ha informado la cadena CNN citando fuentes cercanas al suceso, un dato que no ha sido confirmado oficialmente por Washington ni por Riad. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha afirmado que "pronto se sabrá la represalia en respuesta a este ataque".

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado, el Ejército iraní ha respondido bombardeando principalmente objetivos militares vinculados al país norteamericano, aunque estos han tenido consecuencias sobre zonas civiles, como en Israel.

Sin embargo, se trataría del primer ataque iraní contra un edificio con posible presencia civil en un territorio amigo, un paso más en la fuerte escalada del conflicto a nivel regional y tras haber lanzado un ataque contra territorio de la Unión Europea.

Minutos antes de que trascendiera esta agresión al edificio diplomático de EEUU en Riad, la Guardia Revolucionaria iraní anunciaba el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en otros países de la región como Kuwait, Catar o Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

Una decena de drones han impactado en la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, donde las sirenas han sonado por todo el país. Otro ataque tuvo como blanco "uno de los puntos de concentración" de los estadounidenses en Dubái: el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha indicado que sus defensas aéreas han conseguido repeler una andanada de misiles balísticos iraníes.

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv, en el marco de una operación que Teherán ha bautizado 'Promesa Verdadera 4'.



El Ministerio de Defensa de Catar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran sobre su territorio y recordaron que el Ejército catarí "posee capacidades y recursos totales" para "defender su soberanía".



Esta nueva ofensiva podría ser la represalia de otra oleada de ataques de Israel contra Teherán durante la noche del lunes, que han tenido como blanco la Corporación de Radiodifusión de Irán y otras áreas de la capital. Según la televisión iraní, algunas partes del complejo sufrieron el impacto de los bombardeos, pero la transmisión ha continuado.



El Departamento de Estado estadounidense ha pedido este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra.