La represalia de Irán alcanza a la UE: bombardea bases británicas en Chipre y Reino Unido lo neutraliza

El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad-Reza Ashtiani, camina junto a un misil iraní durante una ceremonia de presentación en Teherán, el 17 de febrero de 2024. Reuters.

Teherán ha enviado este domingo dos misiles balísticos contra Chipre, según ha confirmado el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey en una entrevista a Sky News.

En la isla se encuentran dos bases británicas y aunque, Healy ha informado que los ha interceptado antes de impactar, se entiende que los misiles se dirigían sobre ellas.

"Hemos reforzado las defensas del Reino Unido en la región, estamos activos en operaciones de defensa regional", dijo.

El secretario de Defensa británico se negó a respaldar explícitamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, diciendo que era responsabilidad de Estados Unidos "establecer la base legal de la acción que tomó".

Healey dijo a Laura Kuenssberg de la BBC que Gran Bretaña no participó en los ataques, pero sí compartía el objetivo de Estados Unidos y otros aliados en la región de que Irán nunca debería tener un arma nuclear.

Cuando se le preguntó si creía que los ataques estaban dentro del derecho internacional, Healey dijo: "Corresponde a Estados Unidos establecer la base legal de la acción que tomó".

