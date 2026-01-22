Dos líderes buscados por crímenes de guerra y un consejo al margen de la ONU: Trump lanza su 'Junta de Paz' en Gaza

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump lanzó la 'Junta de Paz' para supervisar el alto el fuego en Gaza y la reconstrucción de la Franja, en un evento celebrado en Davos. La junta incluye figuras controvertidas como Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu, ambos buscados por crímenes de guerra, y estará dirigida por aliados de Trump y un comité técnico palestino. El plan propone inversiones de 1.000 millones de dólares por miembro permanente y prevé una nueva Gaza futurista, aunque enfrenta rechazo de varios países y recelos sobre el papel de la ONU. El desarme de Hamás sigue siendo un obstáculo, mientras continúan los ataques y las víctimas en Gaza pese al alto el fuego firmado en octubre.

Donald Trump aprovechó este jueves el escenario del Foro Económico Mundial, en Davos, para lanzar su Junta de Paz, un órgano encargado de velar por la permanencia del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás y por la reconstrucción de la Franja, reducida a cenizas después de dos años de una guerra investigada en los tribunales internacionales bajo la acusación de genocidio.

La presentación del proyecto corrió a cargo de su yerno, Jared Kushner, un empresario de éxito reconvertido en diplomático que mostró a los presentes una serie de diapositivas con imágenes de la Nueva Gaza, un enclave futurista bañado por el Mediterráneo que contará con viviendas de lujo, centros de datos y hasta un un resort.

La Junta de Paz financiará el plan —en teoría, con los 1.000 millones de dólares que pagará cada miembro permanente del consejo— y, de paso, supervisará la gobernanza de Gaza, que recae de manera directa sobre un comité técnico palestino encabezado por el ingeniero Ali Shaath, antiguo viceministro de Planificación en el Gobierno de la Autoridad Palestina, en la Cisjordania ocupada.

El presidente de Estados Unidos consiguió convencer a un nutrido grupo de líderes internacionales para formar parte de un órgano que, en última instancia, actuará a su dictado.

Trump había invitado a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno para acompañar en la dirección del grupo a sus hombres de confianza: el secretario de Estado, Marco Rubio; su enviado especial, Steve Witkoff; y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros.

En la lista que hizo pública la Casa Blanca figuraban los nombres del presidente ruso, Vladímir Putin, que dice estar dispuesto a pagar los 1.000 millones de dólares pero consulta con sus "socios estratégicos" la conveniencia de integrar el grupo, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien de entrada declinó la invitación por discrepancias con Trump pero acabó sumándose a la iniciativa en menos de 24 horas.

Ni Putin ni Netanyahu asistieron este jueves a la ceremonia de firma de la Junta de Paz, en Davos. Pesó más el temor a ser detenidos por las autoridades de Suiza, un país firmante del Estatuto de Roma que reconoce la legitimidad de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal que busca a los dos líderes por crímenes de guerra cometidos en Ucrania y Gaza.

Jared Kushner presenting this morning at the “Board of Peace” ceremony their mock ups of “New Gaza” & “New Rafah.” pic.twitter.com/zWuhhqPVz1 — Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) January 22, 2026

Trump no acusó demasiado su ausencia. Fueron más de una veintena los líderes internacionales que lo acompañaron en la firma, entre los que figuraban el presidente argentino Javier Milei, el primer ministro húngaro Viktor Orbán o el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita.

"Todos quieren ser parte", presumió un Trump que prefirió no tener cuenta las negativas de Francia, Reino Unido, Noruega y Suecia, y que prefirió ignorar el hecho de que otros dieciocho países invitados —del peso de China o Canadá— no han tomado una decisión definitiva al respecto.

Muchos países rechazan la presencia de Putin en la plana mayor del comité y temen que la Junta de Paz orille a las Naciones Unidas, una sospecha que abonó el propio Trump durante la presentación de este jueves al plantear la posibilidad de "expandirlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza". Luego matizó esta vía: "Lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas".

En la puesta en escena del plan, el inquilino de la Casa Blanca admitió que el desarme de Hamás sigue siendo un gran obstáculo para sus planes en Gaza. La milicia islamista palestina sólo aceptó ceder el poder al comité tecnócrata palestino, pero evita entregar las armas.

Trump reconoció, además, que las partes tenían "pequeños focos que debemos apagar" en Gaza. "Pero son pequeños", insistió. Ayer miércoles, sin ir más lejos, un ataque aéreo israelí mató a tres periodistas en el centro de la Franja. Las fuerzas israelíes también acabaron con la vida de otras ocho personas, entre ellas dos menores de edad.

Ya son más de 400 las víctimas mortales palestinas desde la firma del alto el fuego en octubre del pasado año.