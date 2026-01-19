Trump invita a Putin a formar parte de la Junta de la Paz que gobernará Gaza: también a Milei, Meloni y Orbán

Putin y Trump en una imagen de su cumbre en Alaska el pasado mes de agosto.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha invitado a Vladímir Putin a formar parte de la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza. La Junta también incluiría a líderes como Javier Milei, Giorgia Meloni, Víktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan y Abdalá II de Jordania. La propuesta llega en medio de sanciones occidentales a Rusia y conversaciones para un acuerdo de paz en Ucrania. La Junta ejecutiva, según la Casa Blanca, se encargará de la formación de un gobierno de tecnócratas en Gaza y del despliegue de tropas internacionales para garantizar la seguridad y desmilitarización de la región.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov expresó su confianza en "aclarar todas las dudas" en los próximos contactos con los estadounidenses. Precisamente, Putin convocó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sin que se conozca la agenda de los temas a tratar.

Según anunció la Casa Blanca el pasado viernes, la Junta estará formada, entre otros, por el exprimer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

La invitación ha sido presentada a pesar de que Rusia se encuentra bajo sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y en medio del proceso de conversaciones para impulsar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto, diálogo en el que Washington ejerce un papel de mediador.

Posteriormente se ha conocido que Trump ha invitado al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, también al mandatario argentino, el ultraderechista Javier Milei, el presidente de Hungría, Víktor Orban, o la presidenta italiana Giorgia Meloni.

También participarán el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

La composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara el inicio de la fase 2 del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja, el desarme del movimiento islamista Hamás y el despliegue de tropas internacionales.

La Casa Blanca también adelantó que durante el Foro de Davos, que se celebra esta semana en Suiza y donde intervendrá Trump, se dará a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

Se trata de un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego.