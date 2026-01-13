Irán intenta aplacar a Trump negociando sobre su programa nuclear para ganar tiempo en la represión de las protestas

Trump contempla pedir a Elon Musk habilitar conexión satelital Starlink en Irán para ayudar a los manifestantes a sortear el apagón de internet impuesto por el régimen.

Las protestas en Irán llevan dieciséis días, con más de 1.000 muertos y 10.000 detenidos, mientras el país permanece sin acceso a internet para dificultar la organización opositora.

Donald Trump considera negociar con Irán, aunque amenaza con intervención militar si continúan las protestas, mientras que su vicepresidente insiste en imponer condiciones estrictas.

Irán mantiene abierto un canal de negociación con el enviado especial de Trump sobre su programa nuclear, buscando ganar tiempo ante la fuerte represión interna.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní confirmó este lunes que el canal de negociación entre el ministro Abbas Araghchi y el enviado especial del presidente Trump a Oriente Próximo, Steve Witkoff, sigue abierto y lo estará siempre que sea necesario.

Teherán respondía así a la afirmación del propio Donald Trump en la que se apuntaba a una posible reunión entre delegaciones de ambos países para seguir negociando un acuerdo para el desarrollo no militar del programa nuclear iraní.

La cuestión ha sido siempre de enorme importancia para el multimillonario neoyorquino, quien acabó con el acuerdo anterior, firmado por Barack Obama, nada más llegar a la Casa Blanca en 2017 y atacó las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes en el mes de junio, seis meses después de empezar su segundo mandato.

Aunque Trump ve con cierto recelo la posibilidad de un acuerdo, el vicepresidente J.D. Vance ha insistido repetidas veces en que lo mejor para Irán es plegarse a las condiciones que imponga Estados Unidos.

El problema es la oportunidad de esa reunión en estos momentos. A la vez que Estados Unidos tiende la mano al régimen de los ayatolás para una negociación, su presidente sigue amenazando con una intervención militar si continúa la represión a las protestas que llevan ya dieciséis días produciéndose por todo el país.

Es lo que en Teherán llaman "mensajes contradictorios", algo habitual en una Administración que tiene a cinco o seis portavoces en materia de política exterior.

El antecedente

Ambas opciones son, en realidad, compatibles. Lo fueron precisamente en junio, cuando Estados Unidos se sumó a los ataques de Israel sobre Irán a la vez que negociaba en Catar con el Gobierno de Masud Pezeshkian.

La historia podría volver a repetirse, aunque el entorno cercano de Trump intente frenarle. Tanto Vance como Witkoff piensan que la presión interna puede hacer más permeable al régimen de los ayatolás en la cuestión nuclear y que eso ya sería un gran triunfo sin necesidad de arriesgar vidas americanas.

De momento, lo que parece claro es que los iraníes quieren ganar tiempo. Pese a sus amenazas sobre Israel y Estados Unidos, lo cierto es que Irán ha recibido demasiados golpes militares en los últimos dos años como para afrontar realísticamente un enfrentamiento directo con cualquiera de las dos potencias.

En Teherán, confían en poder apaciguar los instintos trumpistas con estos ofrecimientos diplomáticos y que así se le vaya pasando la adrenalina de 'la operación Maduro' en Venezuela.

Lo que parece estar fuera de toda cuestión es una intervención terrestre, ya que, como mucho, Trump podría autorizar algún tipo de bombardeo sobre infraestructura crítica para el régimen.

Buena parte del movimiento MAGA ya está que trina con la intervención en Venezuela y el empeño en Groenlandia como para meter tropas en Oriente Próximo, el error que siempre le achacan a George W. Bush cuando ocupó Afganistán e Irak tras los ataques del 11-S.

También está por ver lo que pueda hacer Israel al respecto. Irán ha barajado públicamente la posibilidad de atacar preventivamente objetivos hebreos en Oriente Próximo. No habría que descartar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esté pensando lo mismo, pero en sentido inverso y sin la necesidad de alardear de ello en los medios.

Protestas en Irán

1.000 muertos

Mientras tanto, este lunes, por decimosexto día consecutivo, siguieron las protestas en Irán. El balance de muertos, según la inteligencia israelí, podría superar ya el millar, entre protestantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la agencia no gubernamental HRANA, que denuncia los incumplimientos de los derechos humanos en el país, estima en más de 10.000 los detenidos, los cuales, según el fiscal general del régimen serán tratados "sin piedad".

El servicio de conexión a internet sigue inactivo en todo el país, pese a los rumores de que este lunes las autoridades volverían a permitir el acceso a la red, aunque fuera limitado.

En ese sentido, Trump parece estar planteándose solicitar a Elon Musk, a quien le une una extrañísima relación de amor-odio, el establecimiento de una conexión vía la red de satélites Starlink.

El apagón no sólo impide la propagación de mensajes de protesta e imágenes de represión al extranjero, sino que, sobre todo, afecta a la capacidad de la oposición para organizarse, sobre todo teniendo en cuenta lo extremadamente diverso de los grupos que la forman, desde monárquicos que piden la vuelta de Reza Pahlaví a feministas y estudiantes que no quieren seguir viviendo en un país sin libertades ni oportunidades.

Todos tienen el mismo enemigo, pero no necesariamente los mismos objetivos y eso es, también, lo que dificulta una transición.