El Gobierno iraní decreta un apagón total de internet para silenciar las protestas contra el régimen en todo el país

El líder supremo iraní, el ayatolá Jamení, durante un encuentro en Teherán la semana pasada. Wana / Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Irán ha decretado un apagón total de internet para evitar la comunicación y coordinación de las protestas que han sacudido el país durante 12 días. Las manifestaciones, que comenzaron por la crisis económica y la alta inflación, han adquirido un marcado carácter político y se han extendido a 111 ciudades. Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y más de 2.200 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas. La represión incluye un fuerte despliegue policial y la imposibilidad de acceder a plataformas bloqueadas, mientras la televisión estatal ignora el apagón y destaca ayudas alimentarias.

El Gobierno de Irán restringió este jueves el acceso a internet sin permitir conexiones o servicios de fuera del país, en un aparente intento por controlar las masivas protestas sociales que sacuden numerosas ciudades del país desde hace 12 días y que reclaman la caída del régimen islámico.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un "apagón" de internet "a nivel nacional" y agregó que el incidente llega tras "una serie de medidas de censura digital" tomadas contra las protestas que "obstaculizan" el derecho a comunicarse en un momento "crítico".

Según informa la agencia Efe, desde primera hora de la tarde dejó de ser posible conectarse a páginas de fuera de Irán, y las VPN (red privada virtual) que se utilizan habitualmente para acceder a aplicaciones bloqueadas en el país, como WhatsApp o Telegram, no funcionaban.

🚨 It’s 1:00 a.m. in Iran. Here are my 15 key observations from Day 12 of nationwide protests [January 8]:



1️⃣ The largest anti-regime protests of the Islamic Republic’s 47-year history unfolded on Day 12. When aggregated nationwide, turnout reached multi-million levels.



2️⃣… pic.twitter.com/JmdnJjCETp — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

El bloqueo de internet llegó en el duodécimo día de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que han ido adquiriendo un cariz político y se han extendido ya a 111 ciudades del país. La jornada anterior las autoridades judiciales y los servicios de seguridad habían prometido implementar medidas más restrictivas contra el malestar social.

En la zona norte de Teherán, la capital de Irán y donde estallaron las manifestaciones el 28 de diciembre, los comercios y los cafés estaban cerrados en la tarde de este jueves, y apenas había transeúntes por las calles, en contraste con la gran presencia de policía motorizada y antidisturbios.

Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 hora local (16:30 GMT) se trasladaron a las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como "Muerte a Jameneí", en referencia al líder supremo iraní,"Muerte a la República Islámica" o "Esta es la última batalla, Pahlaví volverá", reclamando el regreso del príncipe heredero, cuyo padre tuvo que huir del país justo antes de la revolución de 1979.

"Millones de iraníes han exigido su libertad esta noche. En respuesta, el régimen ha cortado todas las líneas de comunicación. Ha bloqueado internet", denunció Reza Pahlaví en un mensaje en sus redes sociales. "Quiero agradecer al líder del mundo libre, el presidente Trump, por reiterar su promesa de exigir responsabilidades al régimen. Es hora de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ejemplo, rompan el silencio y actúen con mayor decisión en apoyo del pueblo iraní".

Millions of Iranians demanded their freedom tonight. In response, the regime in Iran has cut all lines of communication. It has shut down the Internet. It has cut landlines. It may even attempt to jam satellite signals.



I want to thank the leader of the free world, President… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El Gobierno iraní ha venido anunciando desde el día 28 modestas ayudas económicas que no han logrado detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades hacia manifestantes.

El canal de noticias de 24 horas de la televisión estatal iraní no informó sobre la interrupción de Internet que dejó a más de 85 millones de personas del país aisladas del mundo, y destacó en cambio los subsidios alimentarios en su transmisión del viernes a primera hora.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo. Más de 2.200 personas han sido detenidas hasta el momento, según la organización New Agency.