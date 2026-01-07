La represión de las protestas en Irán deja 36 muertos y 2.000 detenidos: la ira ciudadana se extiende a más de 90 ciudades

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 36 personas han muerto y más de 2.000 han sido detenidas en las protestas que se han extendido a 92 ciudades de Irán. Las fuerzas de seguridad han usado fuego real contra manifestantes y han intervenido hospitales y centros de salud para buscar y arrestar a heridos. Las protestas se originaron por la caída del nivel adquisitivo, la devaluación del rial y la inflación, agravadas por sanciones y mala gestión. A pesar de la represión, en algunos casos agentes policiales han mostrado apoyo a los manifestantes, como se vio en la ciudad de Abdanán.

Al menos 36 personas han muerto, más de 60 han resultado heridas y más de 2.000 detenidas en las multitudinarias protestas que arrancaron hace diez días en Irán y que ya se han extendido a casi un centenar de ciudades en 27 de las 31 provincias del país.

La asociación de defensa de los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha informado este martes de que se han contabilizado 36 muertes, todas de manifestantes a excepción de dos agentes de las fuerzas de seguridad.

La ONG ha señalado en su balance diario que 92 localidades de 27 provincias han sido escenario de concentraciones y ha denunciado que la violencia de las fuerzas de seguridad se ha extendido a hospitales y centros de salud, donde "algunas instalaciones han sido intervenidas y atacadas".

En un intento por reprimir las manifestaciones, las autoridades han recurrido incluso a buscar a heridos en hospitales para su arresto, denunció por su parte la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, que citó el registro del hospital Jomeneí de Ilam el pasado 4 de enero y las informaciones sobre la irrupción de fuerzas antidisturbios en el hospital Sina de Teherán este mismo martes.

Este último fue objeto de lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía para dispersar a la multitud congregada, si bien la dirección del centro sanitario ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ISNA que "el reflejo natural de los manifestantes fue alejar (el gas)" y "como resultado, algunas de estas sustancias llegaron involuntariamente al hospital".

BREAKING:



The Islamic regime in Iran is starting to crack.



As practically the entire city of Abdanan took to the streets today to protests against the Islamic regime, the police forces waved to them and applauded them from the roof of the police station pic.twitter.com/uijnlItSDd — Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026

La ONG destacó que el uso de fuego real contra manifestantes y los ataques contra hospitales constituyen crímenes internacionales.

"La República Islámica tiene un historial bien documentado de represión sangrienta y matanzas masivas de manifestantes en revueltas anteriores. Ahora que el régimen es más inestable que nunca y teme por su supervivencia, la escala de la represión puede ser todavía más violenta y prolongada que antes", declaró el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Pese a la fuerte represión por parte de las autoridades, en alguna protesta como en la ciudad de Abdanán varios vídeos en redes sociales muestran a varios agentes de las fuerzas policiales aplaudiendo a los manifestantes desde el techo de una comisaría.

BREAKING:



The Islamic regime in Iran is starting to crack.



As practically the entire city of Abdanan took to the streets today to protests against the Islamic regime, the police forces waved to them and applauded them from the roof of the police station pic.twitter.com/uijnlItSDd — Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026

Otro de los focos importantes de protesta durante la jornada del martes fue la capital, donde hubo concentraciones desde el mediodía hasta última hora de la noche en diversas partes de la ciudad, incluido el Gran Bazar y otros mercados, donde muchos negocios se mantuvieron total o parcialmente cerrados.

El origen de las protestas

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de estas protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.

Las manifestaciones se iniciaron el 28 de diciembre en Teherán, cuando comerciantes salieron a las calles para protestar por el derrumbe del rial frente al dólar en el mercado abierto.

La moneda iraní acumula una caída histórica y la inflación ya ronda el 40%, un escenario agravado por sanciones internacionales, mala gestión y corrupción.

Este pulso en las calles al régimen de los ayatolás se produce al mismo tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó de manera directa con una intervención militar en el país.

El lunes, el republicano se fotografió el lunes con una gorra con el mensaje "Make Iran Great Again" (Hacer grande a Irán otra vez).