Al menos dos muertos en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Irán

Comerciantes iraníes protestan por la situación económica, mientras la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos en Teherán.

Al menos dos personas murieron este jueves durante las manifestaciones registradas en la ciudad de Lordegán, en el suroeste de Irán, en enfrentamientos con la policía, informaron medios iraníes.

La agencia Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, informó de los dos fallecimientos y citó a una fuente anónima informada, aunque no precisó si las víctimas eran manifestantes o miembros de las fuerzas del orden.

Según el medio, los incidentes comenzaron cuando grupos de “alborotadores” empezaron a quemar neumáticos y a dañar edificios gubernamentales, entre ellos la sede de la Gobernación y sucursales bancarias.

Las fuerzas de seguridad intervinieron entonces lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes para dispersarlos, añadió Fars.

De acuerdo con la agencia, entre los “alborotadores se observaron individuos armados” y “vehículos sin matrícula desde los cuales se distribuían armas y municiones”.

Fars indicó que durante los enfrentamientos se registraron heridos en ambos bandos, además de los dos fallecidos confirmados, y precisó que las fuerzas de seguridad han detenido a varios de los presuntos cabecillas de los disturbios.

Las autoridades iraníes habían anunciado en la mañana de este jueves la muerte de un miembro de la milicia Basij (de estricta obediencia al régimen) durante las concentraciones del miércoles en la ciudad de Kuhdasht, en la provincia occidental de Lorestán.

Por su parte, la ONG opositora iraní Hengaw, con sede en Oslo, informó de al menos 15 detenciones en diversas ciudades durante los cinco días de protestas, que comenzaron el domingo en Teherán y se han extendido a distintos puntos del país.

Las manifestaciones, protagonizadas inicialmente por comerciantes de varios centros comerciales y del Gran Bazar de Teherán, estallaron por las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la acelerada depreciación del rial, la moneda nacional, y la inestabilidad económica que afecta al país.