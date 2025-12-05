Trump planea anunciar la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza antes de Navidad, según Axios

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knéset, el lunes 13 de octubre de 2025, en Jerusalén. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza como parte de su plan de paz. El nuevo gobierno estará formado por 12 a 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, sin vínculos con Hamás, Fatah ni otros partidos palestinos. El gobierno tecnocrático será supervisado por el Consejo de Paz, presidido por Trump y compuesto por líderes árabes y occidentales, incluyendo a Tony Blair y Jared Kushner. Se prevé la retirada de tropas israelíes de la mayor parte de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización autorizada por la ONU en las próximas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, según ha informado este jueves el medio Axios citando a dos funcionarios estadounidenses y a una fuente occidental involucrada en el proceso.

Esta información sale a la luz un día después de que ambas partes rompieran el frágil alto el fuego: Hamás atacó a un grupo de soldados israelíes en Rafah, a lo que el ejército hebreo respondió con un bombardeo en el sur del enclave. Desde que entró en vigor la prueba el pasado 11 de octubre, Israel ha matado a 366 palestinos mientras que los ataques de Hamás han acabado con la vida de varios soldados de Benjamin Netanyahu.

Prácticamente completa la primera fase del pacto -la entrega de rehenes, a falta de los restos de un fallecido-, la segunda parte del plan contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Durante esta fase, también comenzaría la retirada de las tropas de Israel de la mayor parte de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Se espera que la formación de la fuerza internacional de estabilización, así como la estructura del Gobierno para Gaza, se implementen "en dos o tres semanas", según han detallado las fuentes del gobierno de Trump a Axios.

"Todo está bastante avanzado. El objetivo es anunciarlo antes de que la gente se marche de vacaciones", ha confirmado una fuente de Occidente involucrada en este proceso de paz.

Según han asegurado a Axios funcionarios estadounidenses, el grupo de dirigentes en Gaza estará compuesto por entre 12 y 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, no afiliados a Hamás, Fatah ni a ningún otro partido palestino.

Algunos de los candidatos residen actualmente en Gaza, mientras que otros vivieron allí en el pasado y regresarán para formar parte del nuevo gobierno.



La estructura

Dicho gobierno estará supervisado por el llamado Consejo de Paz, que presidirá Trump y que contará con aproximadamente diez líderes de países árabes y occidentales.

Por debajo, estará la junta ejecutiva internacional, un organismo en el que participarán, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair y los asesores de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

El gobierno tecnocrático palestino operará bajo la dirección de esta junta.

Por tanto, será Trump quien establezca el marco bajo el que trabajar y manejará la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas y pueda tomar control seguro y efectivo de Gaza.