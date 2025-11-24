La población en Gaza continúa bajo "condiciones de vida insostenibles" pese al alto el fuego, según Naciones Unidas

Gazatíes caminan entre los escombros de una Jan Yunis devastada por la guerra, en el sur de la Franja. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La ONU advierte que la población de Gaza sigue enfrentando condiciones de vida insostenibles y graves riesgos humanitarios, pese al alto el fuego vigente. Casi el 80% de los edificios de Gaza han sido dañados o destruidos y más de 1,7 millones de personas están desplazadas, lo que dificulta la recuperación. La reconstrucción de Gaza requerirá al menos 70.000 millones de dólares, con 20.000 millones necesarios en los próximos tres años, según estimaciones de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un proyecto de resolución basado en el plan de 20 puntos de Trump, que incluye una fuerza internacional de seguridad en Gaza.

El subsecretario general de la ONU para la Coordinación Especial del Proceso de Paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, advirtió este lunes al Consejo de Seguridad de que pese al alto el fuego vigente en Gaza la población sigue afrontando "graves riesgos humanitarios y condiciones de vida insostenibles".

Alakbarov afirmó que, aunque el alto el fuego "se ha mantenido en gran medida", los recientes ataques israelíes en zonas pobladas de Gaza han causado "múltiples víctimas y destrucción significativa", mientras militantes palestinos han realizado "ataques esporádicos contra soldados israelíes".

El funcionario instó a todas las partes a ejercer "máxima contención" y cumplir los compromisos adquiridos bajo el acuerdo.

El diplomático reconoció los esfuerzos de los mediadores internacionales, incluidos Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, así como la labor del Consejo de Seguridad para consolidar la tregua.

No obstante, enfatizó que la población gazatí se enfrenta a "condiciones de vida insoportables" tras dos años de conflicto, con casi el 80 % de los edificios dañados o destruidos y más de 1,7 millones de desplazados.

"La ONU y sus socios humanitarios han intensificado los esfuerzos para distribuir ayuda, pero se requieren permisos inmediatos para el ingreso de materiales esenciales de agua, saneamiento y reconstrucción", añadió Alakbarov, instando a Israel a facilitar el tránsito de suministros.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, el funcionario alertó sobre "la expansión de asentamientos, la violencia de colonos y los desalojos", que afectan especialmente a refugiados palestinos y comunidades agrícolas durante la cosecha de aceitunas.

También destacó la importancia de una economía palestina "robusta" para permitir la recuperación y reconstrucción de Gaza, así como la necesidad de proteger al sector financiero y respaldar a la autoridad palestina.

Alakbarov enfatizó asimismo la urgencia de "un horizonte político claro, con la solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital compartida, para garantizar una paz sostenible".

Además, resaltó la liberación de rehenes y la devolución de restos de víctimas, aunque recordó que aún faltan cuerpos de tres personas.

El funcionario concluyó que la comunidad internacional debe mantener un esfuerzo coordinado, tanto a corto como a largo plazo, para "consolidar el alto el fuego y permitir la reconstrucción" de Gaza.

Según la ONU, la reconstrucción del enclave palestino requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben invertirse en los próximos tres años.

Por su parte, el Consejo de Seguridad aprobó la semana pasada un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos, basado en el plan de 20 puntos de Donald Trump, que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en Gaza.