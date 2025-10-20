Hamás anuncia la devolución este lunes de los restos mortales de uno de los 16 rehenes que aún continúan en su poder

Militantes de Hamás hacen guardia mientras vehículos de la Cruz Roja recogen el pasado 15 de octubre los cadáveres de rehenes israelíes. Reuters

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, ha anunciado la entrega este lunes a las 8 de la tarde hora local (7 en España) los restos mortales de uno de los 16 rehenes israelíes que siguen en su poder.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el grupo terrorista palestino ha liberado a los últimos 20 rehenes vivos el lunes pasado y devuelto los cadáveres de 12 rehenes asesinados.

"Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado el domingo en la Franja de Gaza", recoge el comunicado.

El domingo, en medio de la escalada de los bombardeos israelíes en el enclave por una presunta violación de la tregua por parte de Hamás en el sur de Gaza, Al Qasam aseguró haber recuperado el cuerpo de un cautivo.

Entonces, el grupo terrorista aseguró que lo entregaría el mismo domingo si las condiciones en el terreno eran "adecuadas", en referencia a los ataques contra la Franja que mataron a 45 personas a lo largo del día. Finalmente, la entrega se producirá este lunes.

Como viene ocurriendo en las últimas entregas, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que devolverá a Israel. Incluyendo el que se devolverá hoy, en Gaza quedan los cadáveres de 16 cautivos.

Este lunes, Al Qasam pondrá el cuerpo a disposición de la Cruz Roja, que a su vez lo llevará hasta el Ejército de Israel, el cual lo sacará del enclave y lo llevará a ese mismo instituto forense para su identificación.

Los últimos cuerpos entregados, en la noche del sábado al domingo, pertenecían a los cautivos Tommy Rengel, israelí, y Suntaya Akrasi, tailandés, ambos asesinados en el ataque de los milicianos gazatíes liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023.

En la segunda entrega de cadáveres, Hamás incluyó un cuerpo que mantenía en su poder que no se correspondía con ningún rehén, sino con el de un palestino, según el examen realizado por el Centro de Medicina Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv).

Israel entrega 15 cadáveres de palestinos a cambio de cada rehén israelí que recupera, entre los cuales algunos llegan a Gaza con signos de abuso, como palizas, y torturas, así como con las manos esposadas y los ojos vendados.