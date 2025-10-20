Detenida una mujer en Israel por ocultar el cadáver de su madre, superviviente del Holocausto, para recibir su paga

Momento en el que la policía busca el cuerpo de la mujer superviviente del Holocausto en el patio de una casa. Policía de Israel

Las autoridades de Israel han detenido a una mujer por, supuestamente, ocultar el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, para seguir cobrando los beneficios sociales que recibía por haber escapado con vida de los crímenes de la Alemania nazi.

"Una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto", ha informado la Policía israelí en su cuenta en X, donde ha afirmado que los agentes hallaron el cadáver en un pozo ubicado en el patio de su casa.

Tras la muerte de la anciana el cadáver fue guardado en un congelador durante dos días antes de ser enterrado en el patio.

La Policía ha explicado que empezó a investigar el caso después de que varios familiares de la fallecida expresaran su preocupación por su bienestar tras recibir informaciones contradictorias por parte de su hija, que llegó a decir a la Policía que había muerto en abril de 2024 y había sido enterrada en otra ciudad, en Haifa, por el conflicto en Oriente Próximo.

Su pareja, en cambio, contó una historia diferente: que él fue quien la enterró en uno de los kibutz del norte y se negó a revelar el lugar "por temor a la seguridad en plena guerra", según ha recogido el diario The Times of Israel.

Pero el gran avance de la investigación llegó cuando un vecino de la zona recordó que había un gran agujero en el patio por una razón desconocida.

Así, de manera inmediata se enviaron equipos para excavar el patio, donde se encontró el cuerpo de la anciana.

Su hija se enfrenta a cargos por fraude, interferencia en la investigación y no informar a las autoridades sobre la muerte de su madre.

También se investigan las causas de la muerte.