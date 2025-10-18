Hamás hará entrega de otros dos cadáveres de rehenes durante la noche del sábado

Las claves nuevo Generado con IA Hamás entregará a la Cruz Roja los cadáveres de dos rehenes israelíes exhumados en Gaza. Hasta el momento, Hamás ha devuelto 11 cuerpos, pero uno no se correspondía con ningún rehén. La entrega de los cadáveres se realizará a las 22.00 hora local y serán trasladados al instituto forense en Israel. La Defensa Civil de Gaza critica el uso de maquinaria pesada para buscar cuerpos israelíes mientras los de gazatíes siguen bajo escombros.

Hamás anunció este sábado que entregará a la Cruz Roja los cadáveres de otros dos rehenes en Gaza, cuyos cuerpos fueron exhumados este sábado, a las 22.00 hora local, según un comunicado difundido en su canal de Telegram.



"Las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes, recuperados hoy en la Franja de Gaza, a las 10.00 PM", recoge el comunicado.



El grupo islamista no detalló a quién pertenecen los cuerpos de los que hará entrega.

Incluyendo los cuerpos que se entregarán esta noche, en Gaza siguen los cadáveres de 18 rehenes. Todos ellos fueron capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 (tanto muertos como vivos, que morirían después en la Franja) salvo uno, el de Hadar Goldin, que Hamás mantiene en su poder desde 2014.



Anoche, el grupo devolvió a la Cruz Roja otro cuerpo que también había exhumado en el mismo día. El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv), a cargo de la identificación de los cuerpos, determinó que se trataba de Eliyahu Margalit, de 75 años en el momento de su muerte, el 7 de octubre.



Ya durante la jornada del viernes la prensa palestina difundió imágenes de grandes excavadoras buscando un cuerpo en Jan Yunis (sur de Gaza). El diario israelí Yedioth Ahronot especuló con que el objetivo de la búsqueda fuera el cuerpo de Amiram Cooper, un rehén que podría haber muerto al colapsar el túnel en el que estaba secuestrado en esta misma ciudad.



Una vez Hamás entregue los dos cadáveres a la Cruz Roja este sábado, esta los pondrá a disposición del Ejército de Israel, que a su vez los sacará del enclave para llevarlos al instituto forense.



Hasta ahora, los islamistas han devuelto 11 cuerpos, aunque el instituto Abu Kabir determinó que uno de ellos no se correspondía con el de ningún rehén.



Durante las negociaciones del alto el fuego, Hamás advirtió a los mediadores y estos a su vez a EE.UU. e Israel que no tenía en su posesión todos los cadáveres, por lo que no podrían hacer entrega de ellos hasta encontrarlos.



El viernes, los equipos de rescate de la Defensa Civil de la Franja de Gaza denunciaron un "doble rasero" con los fallecidos, ya que se ha permitido la entrada de maquinaria pesada al enclave para buscar a los secuestrados israelíes, algo que no ha ocurrido con los miles de cadáveres de gazatíes que continúan bajo los escombros a lo largo de la Franja.