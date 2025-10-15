Israel mantiene cerrado el paso clave de Gaza por el retraso de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes

La primera fase del acuerdo de paz para Gaza de Donald Trump se tambalea. Este martes se han producido las primeras violaciones del frágil alto el fuego que Israel y Hamás ratificaron la pasada semana en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij y que las partes comenzaron a cumplir este mismo lunes, con el intercambio de los últimos 20 rehenes israelíes vivos por los casi 2.000 prisioneros palestinos.

Israel mantendrá cerrado hasta nueva orden el paso de Rafah, el principal corredor humanitario de la Franja. Un paso fronterizo que, según el contenido del acuerdo, las autoridades israelíes debían habilitar en los próximos días. La necesitada ayuda humanitaria no ingresará por esta vía en el castigado enclave palestino.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu también comunicó a la ONU que, a partir de este miércoles, sólo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda humanitaria en Gaza. Es la mitad del número pactado. Las autoridades israelíes tampoco autorizarán, además, el ingreso de gas ni combustible en la Franja. Sólo hará contadas excepciones, según adelantó la agencia Reuters.

Israel dice que la decisión responde al retraso de Hamás a la hora de entregar a los rehenes. El ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, propone incluso ir más lejos. “Llamo al primer ministro a establecer un ultimátum claro para Hamás: si no devuelven de inmediato todos los cuerpos de nuestros soldados caídos y continúan con estas demoras, detendremos de inmediato toda la ayuda que entra en la Franja de Gaza”, escribió el líder supremacista antiárabe en su canal de Telegram.

El acuerdo de alto el fuego contemplaba que Hamás debía entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos en las primeras 72 horas desde la entrada en vigor del acuerdo. Es decir, este lunes. Y este lunes, Hamás sólo confirmó haber transferido cuatro.

El grupo islamista palestino identificó a las víctimas como Guy Ilouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi y Daniel Peretz. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que completaron este martes el proceso de identificación, consideran sin embargo que Hamás no ha hecho esfuerzos suficientes para localizar a los 24 rehenes restantes que permanecen en Gaza.

Según el diario Haaretz, los militares israelíes están convencidos de que Hamás conoce el paradero de muchos de los secuestrados que han fallecido, y no únicamente de los cuatro primeros que entregó este martes. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos comparte el diagnóstico.

“Sólo cuatro rehenes fallecidos regresan hoy. Sólo cuatro familias podrán darles un entierro digno y comenzar a cerrar el duelo. ¿Cómo es posible aceptar que los demás sigan allí? Lo que temíamos está ocurriendo ante nuestros ojos”, comienza la carta que los familiares de los secuestrados enviaron a Steve Witkoff, el enviado especial de Trump.

En la misiva, los familiares de las víctimas piden al inversor inmobiliario neoyorquino, ovacionado este lunes en la Knéset durante el discurso del inquilino de la Casa Blanca, “hacer todo lo posible y no dejar piedra sin mover para exigir que Hamás cumpla su parte del acuerdo y devuelva a casa a todos los rehenes restantes”.

Hamás había advertido a Israel a través de los mediadores en Sharm el-Sheij que se demoraría varios días o semanas hasta encontrar los cadáveres de los secuestrados. Este martes, de hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja coincidió en que tomará tiempo afrontar el “enorme desafío” de devolver los restos mortales.

Muchos quedaron sepultados por los escombros de Gaza. “Es un desafío aún mayor que liberar a personas vivas”, declaró en este sentido el portavoz de la organización humanitaria, Christian Cardon. En las labores de búsqueda participan varios equipos egipcios, según la cadena de televisión catarí Al Araby.

Ante las amenazas de las autoridades israelíes con recortar de forma significativa la asistencia humanitaria, Hamás entregó bien entrada la noche del martes los restos mortales de otros cuatro rehenes fallecidos, según pudo confirmar el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El desarme de Hamás

Trump también denunció la lentitud de Hamás en el proceso de devolución de los rehenes, pero avanzó que este martes comenzaba “la segunda fase” del acuerdo de alto el fuego. “¡LOS MUERTOS NO HAN SIDO DEVUELTOS, COMO SE PROMETIÓ! ¡La Fase Dos comienza AHORA MISMO!”, escribió (sic) el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Pero las imágenes de las zonas de Gaza de las que se han retirado las tropas israelíes tampoco abonan las perspectivas de paz. Reagrupados, los milicianos de Hamás tratan de recuperar el control a punta de pistola.

Según Reuters, decenas de gazatíes han muerto en los últimos días en enfrentamientos entre combatientes de Hamás y clanes rivales. Entre las víctimas mortales figura el reconocido periodista palestino Saleh Aljafarawi, vinculado a Hamás, abatido en extrañas circunstancias. El movimiento islamista dice que perseguirá a colaboradores de Israel, saqueadores armados y narcotraficantes.

Trump, sin embargo, aseguró haber dado su visto bueno a los esfuerzos de la milicia palestina para imponer su ley en las zonas del enclave que no ocupan las fuerzas israelíes. Al menos de forma temporal. Y eso que Netanyahu había insistido en que la guerra “no puede terminar mientras Hamás conserve las armas y el control de Gaza”.

El presidente de Estados Unidos recordó, en cualquier caso, que Hamás estaba obligado a entregar las armas. Aunque no precisó cuándo. “Van a desarmarse, porque dijeron que lo harían. Y si no lo hacen, nosotros los desarmaremos”, amenazó este martes desde la Casa Blanca frente a su homólogo argentino, Javier Milei. “Saben que no estoy jugando”.