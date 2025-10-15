Hamás entregará este miércoles los cadáveres de otros dos rehenes israelíes tras 'colar' el de un palestino el martes

Funeral del soldado israelí Daniel Shimon Perez, uno de los siete rehenes cuyos restos han sido devueltos ya por Hamás. Reuters

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, han anunciado que entregarán los restos de mortales de dos rehenes israelíes a la Cruz Roja este miércoles a las 10 de la noche hora local, a las 9 en España.

Hasta el momento el grupo terrorista palestino ha entregado los cuerpos de siete de los 28 rehenes que siguen en sus manos, y un octavo que Israel asegura que no se corresponde con ninguno de sus nacionales, tras un proceso de identificación forense.

Hamás entregó a la Cruz Roja en la noche del martes cuatro cuerpos presuntamente correspondientes a rehenes en Gaza. Sin embargo, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa determinó que tres de ellos se correspondían con cautivos, pero no el cuarto que era palestino.

El grupo terrorista palestino defiende que ese cuerpo pertenece a un soldado israelí capturado en la ofensiva emprendida por el Gobierno de Netanyahu en Gaza tras el 7-O.

El Ejército de Israel, por su parte, defiende que "ningún soldado ha sido secuestrado desde el 7 de octubre".

Una fuente de Hamás aseguró a Al Jazeera que el cadáver se corresponde con un soldado capturado por las Brigadas Al Qasam en Jabalia en mayo de 2024. Entonces, el grupo difundió un vídeo haciéndose con un cadáver no identificado en un túnel en la Franja de Gaza.

Los medios palestinos de la época identificaron a ese hombre como Khalil Dawas, un palestino del campamento de Aqabat Jabr, en Cisjordania, y colaborador del Ejército israelí.

La emisora ​​pública Kan informó, sin citar ninguna fuente, que el hombre cuyo cuerpo fue devuelto "operó junto a las fuerzas de seguridad en búsquedas de túneles subterráneos" y fue "asesinado por terroristas de Hamás hace un año y medio".