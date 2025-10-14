El Ejército israelí dispara y mata a 4 palestinos "sospechosos" pese al alto el fuego: dice que cruzaron la línea de retirada

El alto el fuego declarado el pasado viernes en la Franja de Gaza sigue siendo muy frágil y permeable a pesar de los acuerdos y las palabras de los políticos. El Ejército israelí ha confirmado este martes que ha disparado y matado a cuatro palestinos "sospechosos" en las afueras de Ciudad de Gaza que supuestamente habían cruzado la llamada línea amarilla, la frontera que fija la primera fase del repliegue de las tropas de Tel Aviv según el plan de paz.

La agencia palestina Wafa ha informado de la muerte de varios palestinos en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel registrado en el barrio de Shujaiya, localizado en la zona oriental de la capital del enclave. Una fuente médica ha relatado a este medio que "drones israelíes atacaron a los residentes que estaban inspeccionando sus casas".

La versión del Ejército israelí es que los "sospechosos", sin indicar cuántos, cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas que operan en el norte de la Franja, lo que constituye "una violación del acuerdo". En un comunicado, las FDI han asegurado que se intentó "repeler" a estos individuos, pero al "no responder" tuvieron que "abrir fuego para eliminar a la amenaza".

Según el diario Times of Isarel, tres palestinos murieron durante el suceso, pero Wafa, citando fuentes médicas, habla de 4. El Ejército israelí también ha negado algunas informaciones que apuntaban que hombres armados habían logrado introducirse en un campamento militar en la zona y ha reclamado a los gazatíes que sigan las instrucciones y eviten acercarse a sus soldados para esquivar incidentes.

Cadáveres de rehenes

Por otro lado, el Ejército israelí también ha confirmado que los cadáveres de los cuatro rehenes que Hamás entregó la pasada noche han sido identificados por expertos forenses y sus familias ya han sido notificadas. Sin embargo, solo ha detallado dos nombres: Guy Illioz, de 26 años, que fue secuestrado en el festival de música Nova, y el estudiante nepalí Bipin Joshi, de 23.

El grupo islamista aseguró que también había devuelto los cuerpos del capitán de las FDI Daniel Pérez y de Yossi Sharabi. Israel ha exigido a Hamás que cumpla con lo acordado y entregue los restos mortales de los otros 24 rehenes que siguen en la Franja de Gaza.

La Policía israelí presenta saludos a los cadáveres de los cuatro rehenes entregados por Hamás. Itai Ron Reuters

Fuentes de la inteligencia israelí indican que Illouz fue herido y secuestrado vivo por los terroristas cerca de la zona de Tel Gama, en la frontera de Gaza, después de huir del festival Nova en la mañana del 7 de octubre. El joven murió durante el cautiverio a causa de sus heridas.

Joshi, un estudiante de agricultura nepalí cuya muerte no había sido confirmada por Israel hasta ayer, fue secuestrado de un refugio antiaéreo en el kibutz Alumim. Las FDI consideran que murió durante los primeros meses de la guerra.