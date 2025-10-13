Hamás apura el plazo para liberar a los rehenes, tensa el acuerdo y Netanyahu avisa: "La campaña no ha terminado"
Israel prepara protocolos y terapias para acoger a los rehenes: heridas psicológicas y puentes rotos
Las fotos de los rehenes abandonando Ciudad de Gaza en los coches de la Cruz Roja
¿Quiénes son los rehenes israelíes liberados?
El Ejército israelí acaba de confirmar la liberación de los siete primeros rehenes vivos, que ya han sido entregados por la Cruz Roja a sus soldados. Los otros 13 serán puestos en libertad a lo largo de la mañana.
After 738 days in captivity in Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy are coming home. 🇮🇱 pic.twitter.com/gklAwKhG1u— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
Se trata de Eitan Mor, de 25 años, que fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27), secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24), que estaba en el festival de música atacado.
Matan Angrist (22), por su parte, prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue hecho prisionero en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.
El plan de liberación es que el Ejército lleve a los rehenes liberados a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias. De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.
Trump, de camino a Egipto y siguiendo la liberación de los rehenes a bordo del Air Force One
Donald Trump se encuentra a bordo del Air Force One volando hacia Egipto, donde presidirá la firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza. El presidente, según una imagen compartida por la secretaria de prensa de la Casa Blanca en Instagram, está siguiendo la liberación de los rehenes en directo a través de su cadena favorita: Fox News.
President Trump watching from Air force one the hostage handover.— White House News (@whnews47) October 13, 2025
As shared by @PressSec on @instagram pic.twitter.com/veRcybTYhR
El brazo armado de Hamás afirma que se compromete a cumplir el alto el fuego y el proceso de liberación de rehenes
El brazo armado de Hamás acaba de emitir un comunicado en el que se compromete a cumplir el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de rehenes con Israel. En el texto, el grupo islamista no confirma la liberación de los primeros siete cautivos, pero afirma que se atañerá al calendario acordado previamente siempre que Israel cumpla con su parte.
"El acuerdo alcanzado es fruto de la firmeza y la resistencia de nuestro pueblo", afirma el comunicado de las Brigadas al-Qassam. "Los ocupantes podrían haber recuperado con vida a la mayoría de sus cautivos hace muchos meses, pero continuaron interrumpiendo [el proceso de paz]".
Los 1.966 presos palestinos que serán liberados hoy ya se dirigen a los puntos de intercambio
Los 1.966 presos palestinos que serán liberados hoy como parte de la primera fase del acuerdo de paz ya se dirigen a los puntos de intercambio, según informa la agencia Reuters citando a fuentes involucradas en la operación. Todos los prisioneros ya han sido subidos a varios autobuses y están de camino a las zonas acordadas.
De ellos, se espera que 1.716 sean liberados en el hospital Nasser de Gaza. Otros 250 que habían sido condenados por la Justicia israelí a cadena perpetua serán entregados en Cisjordania y otros países extranjeros.
Hamás libera a siete rehenes israelíes vivos en la primera ronda de canje de prisioneros
La prensa israelí informa de que Hamás ya ha entregado a los miembros de la Cruz Roja Internacional a siete de los 48 rehenes que quedaban en Gaza. Entre ellos se incluyen Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal.
El canal saudí Al-Hadath confirma que todos siguen con vida. El Ejército israelí también ha informado de que la liberación ya tenido lugar y que los cautivos ya están siendo enviados de vuelta a casa.
על פי המידע שהתקבל מהצלב האדום עתה, שבעה חטופים הועברו לידיהם, והם עושים את דרכם לכוח צה"ל ושב״כ בשטח הרצועה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 13, 2025
צה"ל ערוך לקליטת חטופים נוספים שעתידים לעבור לצלב האדום בהמשך
Según la cadena árabe Al Jazeera, un segundo grupo de prisioneros vivos será puesto en libertad a las 10:00 hora de Gaza.
Convoyes de la Cruz Roja se dirigen ya a un punto de encuentro en el norte de Gaza
Según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), convoyes de la Cruz Roja se dirigen ya a un punto de encuentro en el norte de Gaza, donde varios rehenes serán entregados para su custodia.
"Las FDI están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean trasladados a la Cruz Roja más adelante", han señalado a través de su cuenta de X.
🟡 De acuerdo con la información recibida, la Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de Gaza, donde varios rehenes serán entregados a su custodia.— FDI (@FDIonline) October 13, 2025
Las FDI están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean trasladados a la Cruz Roja más adelante.
Tel Aviv se despierta expectante ante la liberación de los rehenes
Tel Aviv amaneció este lunes expectante, con cientos de personas reunidas ya en la plaza de los Rehenes de la ciudad, ante la liberación de los rehenes en Gaza por parte de Hamás, que según la prensa israelí comenzará a las 8:00 hora local (las 7:00 hora peninsulsar española), y la posterior visita del presidente de EEUU, Donald Trump.
Desde antes de despuntar el día, los israelíes ya ondeaban en esta plaza de Tel Aviv, que lleva dos años albergando concentraciones y actos diversos para pedir que los rehenes vuelvan a casa, banderas israelíes, carteles con las caras de los cautivos y de Donald Trump, así como frases como ‘Un nuevo día se levantará’ y ‘Paz en Israel’.
Según el canal israelí N12, se espera que se produzca la primera ronda de liberaciones de los rehenes vivos -se calculan en unos 20- a las 8:00 hora local en la zona del corredor de Netzarim de Gaza, una línea que divide la franja de este a oeste por debajo de su capital.
Posteriormente, a las 10:00 horas local, asegura este canal, Hamás y las milicias palestinas liberarán al resto en la zona de Jan Yunis (sur de la Franja) y en los campamentos del centro de Gaza.