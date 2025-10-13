El Ejército israelí acaba de confirmar la liberación de los siete primeros rehenes vivos, que ya han sido entregados por la Cruz Roja a sus soldados. Los otros 13 serán puestos en libertad a lo largo de la mañana.

After 738 days in captivity in Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy are coming home. 🇮🇱 pic.twitter.com/gklAwKhG1u — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Se trata de Eitan Mor, de 25 años, que fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27), secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24), que estaba en el festival de música atacado.

Matan Angrist (22), por su parte, prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue hecho prisionero en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

Una multitud se ha congregado en una plaza de Tel Aviv para celebrar la liberación de los rehenes. Ronen Zvulun Reuters

El plan de liberación es que el Ejército lleve a los rehenes liberados a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias. De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.