Hamás completa la liberación de los 20 rehenes israelíes que seguían con vida y acerca el fin de la guerra en Gaza

La guerra en la Franja de Gaza vislumbra su final cada vez más cerca. El grupo islamista Hamás ha cumplido con lo acordado en la primera fase del plan de paz y ha liberado este lunes por la mañana a los 20 rehenes israelíes que seguían con vida escondidos en el enclave palestino. Lo han hecho en dos tandas diferentes en Ciudad de Gaza, la capital, y en otro punto del sur, entregando a los cautivos a la Cruz Roja pero aprovechando también para lucir el músculo militar que les queda.

La liberación de los rehenes, que han sobrevivido a dos años de cautiverio, ha coincidido con la llegada de Donald Trump, erigido en el gran artífice del acuerdo de paz, a Jerusalén. El presidente estadounidense ha sido recibido a pie de pista por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de ofrecer un discurso en el Parlamento (Knéset) y reunirse con las familias de algunos de los secuestrados. "La guerra se ha acabado. Es un gran día, un nuevo comienzo", ha presumido.

Con la liberación de esta veintena de rehenes, Hamás ya no tiene en su poder a ningún ciudadano israelí con vida. Se espera que a lo largo de la jornada devuelvan también los cadáveres de otros 28 presos que han fallecido durante el cautiverio. En la plaza de los rehenes de Tel Aviv se han congregado decenas de miles de personas para celebrar el retorno a casa de sus compatriotas.

Hamás entrega a los rehenes israelíes

Como parte de esta primera fase del plan de paz, Israel ha liberado este lunes a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 han sido deportados fuera del país, según anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

El grupo armado palestino ha indicado en un comunicado que está dispuesto a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, al tiempo que exigido que Israel cumpla con su parte. "La resistencia ha hecho todo lo que está en su mano para preservar la vida de estos prisioneros a pesar de los intentos del criminal de guerra de Netanyahu y de su Ejército por eliminarlos", ha justificado sobre los cautivos fallecidos.

Otro coche de la Cruz Roja transportando rehenes israelíes. Mahmoud Issa Reuters

Los rehenes fueron entregados en dos tandas a los miembros de la Cruz Roja: primero 7 y unas horas más tarde los otros 13. A estos últimos los milicianos les permitieron comunicarse con sus familiares a través de videollamadas. A continuación, pasaron a manos del Ejército israelí, que los trasladó a una base militar en la frontera para hacerles los pertinentes reconocimientos médicos. Algunos han podido reencontrarse ya ahí con sus familias. Luego han sido trasladados en helicóptero a varios hospitales de Tel Aviv.

Estas liberaciones se registran como paso previo imprescindible para la paz en Gaza y en un día clave para el acuerdo. Si todo sigue según lo previsto ambos bandos lo ratificarán este lunes por la tarde en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij en una cumbre con líderes internacionales que estará presidida por Donald Trump y en la que también participará finalmente Netanyahu, así como el presidente español Pedro Sánchez.