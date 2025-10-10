El Ejército israelí inicia la retirada parcial de Gaza con la luz verde del Gobierno de Netanyahu al plan de paz

El Ejército israelí comenzó este viernes a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor anunciado por Donald Trump y aprobado tanto por el Gobierno de Benjamin Netanyahu como por el líder de Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según informa Efe, ya están abandonando ciudades del enclave palestino como la capital y otras zonas urbanas.

La retirada gradual de las tropas ha permitido a la población regresar a algunos barrios en Ciudad de Gaza como Tal al Hawa y Sheikh Radwan, pero el desplazamiento del sur de la Franja al norte sigue prohibido, con ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones. Antes de la entrada en vigor del alto el fuego se registraron algunos combates aislados y un soldado israelí fue abatido por el disparo de un francotirador.

Las tropas israelíes continúan apostadas en áreas militares como el Corredor de Netzarim, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo, el de Filadelfia o el Eje de Morag en el sur. Según informa el diario Haaretz, una parte significativa de los militares movilizados en Gaza volverán a Israel en las próximas horas.

Decenas de palestinos caminan por los escombros de una calle de Ciudad de Gaza. Ebrahim Hajjaj Reuters

Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53% del territorio de la Franja de Gaza, con una superficie de unos 185km². Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar -o bien como zona militar o bajo orden de evacuación forzosa- más del 80 % del enclave. Se espera que las FDI completen antes de la madrugada la retirada parcial hasta la línea amarilla, compromiso incluido en el acuerdo para que Hamás haga efectiva la liberación de los 48 rehenes que siguen en el enclave, 20 de ellos con vida, en un plazo de 72 horas.

Según los medios estadounidenses, Trump ha aprobado el envío de 200 soldados para monitorizar el alto el fuego y que ningún bando lo rompa. La fuerza internacional estará formada además por tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Si todo va según lo previsto, Israel también dejár en libertad a unos 2.000 prisioneros palestinos, aunque no a los que participaron en los ataques terroristas del 7-O.

La Defensa Civil gazatí, en un comunicado, instó de nuevo a los palestinos a "no acercarse ni regresar" a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente los territorios fronterizos de Ciudad de Gaza, "hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada".

"Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", añadió el servicio de rescatistas.

El primer ministro israelí ha celebrado los avances diplomáticos como "un acontecimiento trascendental" por el que su Gobierno ha "estado luchando durante dos años". "Uno de los principales objetivos bélicos es recuperar a los rehenes. A todos los rehenes, tanto a los vivos como a los muertos. Y estamos a punto de lograrlo", ha subrayado Netanyahu.

Las fuerzas israelíes se retiraron también de la carretera que bordea la costa mediterránea hacia Ciudad de Gaza, donde miles de personas se habían congregado con la esperanza de regresar a sus hogares -o a lo que queda de ellos-. Sin embargo, los disparos y explosiones que todavía se podían escuchar retrasaron el regreso de muchos gazatíes a la capital, que ha estado bajo ataque israelí durante el último mes.