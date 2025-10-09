El presiente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recalcado este jueves que Ankara "supervisará de cerca" la aplicación de la primera fase del acuerdo alcanzado por Israel y Hamás. En un mensaje publicado en redes sociales ha aplaudido el pacto y ha expresado su "sincero agradecimiento" a Trump por "mostrar la voluntad política necesaria para alentar al Gobierno israelí a aceptar un alto el fuego".

Erdogan ha aplaudido además el papel de los otros dos mediadores, Qatar y Egipto, a los que ha descrito como "países hermanos" que "brindaron un apoyo significativo para alcanzar un acuerdo" tras más de dos años de ofensiva militar de Israel en Gaza.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2025

"Continuaremos nuestra lucha hasta que se establezca un Estado palestino independiente, soberano y geográficamente integrado, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital", ha dicho Erdogan, que ha lamentado además el "dolor indescriptible" de los palestinos durante los últimos dos años.