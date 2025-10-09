Trump anuncia un pacto para la "primera fase" de la paz en Gaza: Israel acepta su retirada parcial y Hamás entregará a los rehenes
Netanyahu: "Este jueves convocaré al Gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros rehenes"
Casi 55.000 niños padecen desnutrición aguda en Gaza debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, según 'The Lancet'
Yolanda Díaz afirma que un alto el fuego es "el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI"
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que un alto el fuego en Gaza es "el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI", aunque cree que es necesario a impulsar un proceso para que la paz sea "real y justa" con una conferencia junto a la ONU.
"Pero creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro (...) y eso sólo será posible con una conferencia internacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas", ha afirmado en un acto en Madrid.
Erdogan promete que Turquía "supervisará de cerca" la aplicación de la primera fase del acuerdo
El presiente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recalcado este jueves que Ankara "supervisará de cerca" la aplicación de la primera fase del acuerdo alcanzado por Israel y Hamás. En un mensaje publicado en redes sociales ha aplaudido el pacto y ha expresado su "sincero agradecimiento" a Trump por "mostrar la voluntad política necesaria para alentar al Gobierno israelí a aceptar un alto el fuego".
Erdogan ha aplaudido además el papel de los otros dos mediadores, Qatar y Egipto, a los que ha descrito como "países hermanos" que "brindaron un apoyo significativo para alcanzar un acuerdo" tras más de dos años de ofensiva militar de Israel en Gaza.
"Continuaremos nuestra lucha hasta que se establezca un Estado palestino independiente, soberano y geográficamente integrado, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital", ha dicho Erdogan, que ha lamentado además el "dolor indescriptible" de los palestinos durante los últimos dos años.
Mahmud Abás espera que la solución al conflicto permita el establecimiento de un Estado palestino
El presidente palestino, Mahmud Abás, también ve con buenos ojos el acuerdo de alto el fuego para Gaza y espera que espera que permita una solución política permanente al conflicto palestino-israelí, según recoge la agencia oficial de noticias palestina Wafa.
Abás expresó su "esperanza" ante una solución al conflicto que ponga fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y permita el establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital y basado en las fronteras definidas en 1967.
Además, reivindicó en un comunicado que la soberanía de la Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina (junto a Cisjordania y Jerusalén Este) y llamó a que sea un "comité administrativo palestino unificado y de fuerzas de seguridad palestino" el que trabaje en su cohesión.
Abás reivindicó así el rol de la Autoridad Nacional Palestina en la Gaza de la posguerra, comprometiéndose a trabajar con los mediadores y los "socios pertinentes" para garantizar "la estabilidad y una paz duradera y justa de conformidad con el derecho internacional".
Sánchez aplaude el pacto pero reclama "justicia y memoria" para que las "atrocidades no se vuelvan a repetir jamás"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha reaccionado al acuerdo de paz para Gaza anunciado durante la madrugada. En un mensaje en X, ha asegurado que el Gobierno celebra las noticias que llegan de Oriente Medio y "confía en que este sea el comienzo de una paz justa y duradera".
"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", ha reclamado.
La UE también celebra el acuerdo: "El sufrimiento debe acabar"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el acuerdo de paz para Gaza. "Elogio los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía para lograr este avance. También me reconforta el apoyo del Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina", ha valorado a través de un mensaje publicado en X.
Von der Leyen ha instado a todas las partes a cumplir los términos del pacto y establecer un alto el fuego permanente. "El sufrimiento debe terminar", ha reclamado, prometiendo que la UE seguirá enviando ayuda humanitaria al enclave palestino y estará "lista" para contribuir a su reconstrucción.
"Debemos aprovechar la oportunidad actual. Es la oportunidad de forjar una vía política creíble hacia una paz y una seguridad duraderas. Una vía firmemente anclada en la solución de dos Estados", ha añadido.
"El presidente de la paz": la reacción de la Casa Blanca al acuerdo
La Casa Blanca presume de los logros diplomáticos de Donald Trump. A través de un mensaje en X acompañado de una imagen que se asemeja al cartel de una película, han bautizado al mandatario con un título también bastante cinematográfico: "El presidente de la paz". Mañana viernes, de hecho, se falla el Premio Nobel de Literatura, uno de los grandes deseos de Trump.
El Gobierno israelí se reunirá esta tarde para aprobar el plan de paz para Gaza
El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu tiene previsto reunirse este jueves a las 17.00 hora local (14.00 GMT) para dar su visto bueno al plan de paz para Gaza firmado esta madrugada, según informó a la agencia Efe una fuente gubernamental.
Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.
Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, según especificó un miembro del buró político de Hamás a la citada agencia.
Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EEUU, marcando la primera fase de su retirada del enclave.
Trump dice que llevará la paz a todo Oriente Próximo y viajará a Egipto e Israel mientras se dirime la concesión del Nobel
"Estoy muy orgulloso". Así ha anunciado Donald Trump el acuerdo entre Israel y Hamás para poner en marcha la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla la liberación de todos los rehenes vivos y muertos y la retirada del Ejército israelí a una línea todavía no especificada. El presidente estadounidense, a la caza del Premio Nobel de la Paz, que se fallará el viernes, ha avanzado que viajará este fin de semana a Oriente Próximo para encabezar unas negociaciones que "marchan muy bien".
Feijóo celebra el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás
"El Plan de Paz parece que empieza a dar frutos" ha escrito Alberto Núñez Feijóo en cuenta de X.
"El alto el fuego y la liberación de rehenes y presos avanzan", señala el líder del PP en su mensaje.
"El Plan debe cumplirse en su totalidad. El acuerdo y la paz son posibles", concluye.
El Ejército israelí crea "defensas sólidas" y se prepara para cualquier escenario de cara al alto el fuego en Gaza
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este jueves al Ejército que prepare "defensas sólidas" y esté listo para cualquier escenario de cara a la aplicación del alto el fuego pactado entre el grupo islamista Hamás e Israel esta noche.
"Durante una evaluación de la situación realizada durante la noche, el Jefe del Estado Mayor ordenó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la retaguardia, que prepararan defensas sólidas y estuvieran listas para cualquier escenario", recogió un comunicado de las fuerzas armadas, según informa Efe.
Zamir también ordenó a las fuerzas armadas que se preparen para el proceso para retornar los 48 rehenes aún cautivos en Gaza a territorio israelí. Según las autoridades nacionales, unos 20 siguen con vida.
Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo.
"Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (...) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario", ha declarado el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.
Al ser preguntado sobre si planea ir a Egipto, Israel o Gaza, ha respondido que "puede" que lo haga pero que "todavía" no lo han decidido. "Probablemente iré a Egipto, allí es donde están todos reunidos ahora mismo (...) Pero estaré dando una vuelta, como dice la expresión. Probablemente lo haga", ha afirmado.
Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene "un gran equipo allí, excelentes negociadores" y ha reconocido que "lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado". "Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países", ha señalado. Así, ha celebrado que "prácticamente todos" los países árabes y musulmanes están involucrados en las negociaciones.
El presidente indio celebra el acuerdo de Gaza
El primer ministro de la India, Narendra Modi, celebró este jueves la primera fase del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, y consideró que refleja "el firme liderazgo" de su par israelí, Benjamin Netanyahu.
"Celebramos el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump. Esto también refleja el firme liderazgo del primer ministro Netanyahu", dijo Modi en una publicación en su perfil oficial de la red social X.
El primer ministro indio añadió que espera que "la liberación de los rehenes y una mayor asistencia humanitaria al pueblo de Gaza les traigan alivio y allanen el camino hacia una paz duradera".